Prije 24 godine napustio nas je Mirza Delibašić Kinđe, najbolji bh. košarkaš svih vremena

Najbolji bosanskohercegovački košarkaš svih vremena Mirza Delibašić Kinđe napustio nas je 8. decembra 2001., u 48. godini. Njegovo ime i danas, 24 godine od njegovog odlaska, u ljudima budi isti osjećaj topline, ponosa i blage tuge. Bio je više od košarkaša i sportskog genija, bio je čovjek čija je pojava ulijevala mir, plemenitost i onu rijetku vrstu skromnosti kakvu imaju samo najveći. Ono što ga je činilo legendom nije bila samo preciznost šuta, inteligencija u igri ili trofeji koji i danas svijetle njegovim imenom. To je bio njegov karakter. Nikada nije želio biti iznad bilo koga, poštovao je ljude, grad, klub, prijatelje… i nikada nije zaboravio odakle dolazi.

Delibašić: Bio je prvi moderni plejmejker . Reperezentacija.ba Delibašić: Bio je prvi moderni plejmejker . Reperezentacija.ba

Prvak svijeta Rođen je 9. januara 1954. godine u Tuzli. Nadimak Kinđe dobio je kao mali jer se volio družiti sa starijima koji su ga odmilja tako zvali. Sportsku karijeru započeo je 1968. godine, kada je postao član KK Sloboda iz Tuzle, a 1972. je prešao u sarajevsku Bosnu za koju je odigrao 700 utakmica i postigao približno 14.000 koševa. Kinđe je kao igrač predvodio Bosnu do titule šampiona Evrope 1979. godine. S reprezentacijom bivše SFR Jugoslavije bio je prvak svijeta, te olimpijski prvak, a titulu najboljeg košarkaša SFRJ Kinđe je ponio 1980. godine. Kinđe je bio prvi prototip visokog organizatora igre, ali i strijelca i asistenta. Uz perfektnu građu za modernog plejmejkera, s visinom 197 centimetara, krasili su ga žilavost, izdržljivost i nevjerovatna hladnokrvnost. Bio je i jedna od zvijezda španskog “kraljevskog kluba” Real iz Madrida, gdje je ostvario zapažene rezultate zbog kojih su ga Španci zvali El caballero de Bosnia (Bosanski vitez). S Realom je osvojio špansku ligu. Godine 1991., Mirza Delibašić bio je proglašen jednim od 50 najboljih košarkaša FIBA-e, a 2008. godine dobio je priznanje kao jedna od 50 osoba koje su najviše doprinijele Euroligi. Uz to, 2007. godine, Delibašić je uvršten u Kuću slavnih FIBA-e. Proglašen je bosanskohercegovačkim sportistom 20. stoljeća, 2000. godine.

Spomenik-statua Kinđetu na platou Skenderije . Sarajevo.ba Spomenik-statua Kinđetu na platou Skenderije . Sarajevo.ba