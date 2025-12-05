Ispovijest mladića cijepa srce i kida dušu: Zaim Bajrić zbog fizičkog nedostatka nailazi samo na odbijanja

Zaim Bajrić (19) iz Bugojna je fini, skromni momak koji se u životu susreće s mnogo predrasuda i diskriminacije. Rođen je sa zečijom usnom i problemima s rastom, zbog čega često nailazi na odbijanja. Zbog sitnog hendikepa, ne žele ga ni poslodavci ni djevojke za koje tvrdi da ga ne žele jer živi u bijedi.
Veliki borac
Njegov svaki dan je borba. Radan, čestit i veliki borac u životu, otvorio je dušu za lokalni youtube kanal Srednja Bosna Danas. Kako kaže, ako ima nekog posla, ide raditi na dnevnicu.
- Bio sam skoro na Kupresu, čuvao sam krave. Radim bilo šta što se ponudi. Najviše volim kada ima fizičkog posla. Volio bih rad u nekoj firmi, da je toplo i da imam redovnu platu. Nije bitno šta radim — samo da je pošteno – kazao je Bajrić.
Ističe da bi najviše volio da ima stalni posao, a kad ujutro ustane i nema posla, razmišlja gdje bi mogao zaraditi ili pozajmiti makar 20 maraka.
Zbog njegovog nižeg rasta, mnogi sumnjaju da ima 19 godina i nemaju povjerenje zbog fizičkog izgleda. Mnoge firme ga odbijaju bez obzira što im pokaže ličnu kartu. Iako je punoljetan i fizički sposoban za sve vrste poslova, nailazi na predrasude.
Zaimova najveća želja bila je operacija zečije usne i liječenje zbog nemogućnosti rasta. On i majka su uspjeli sakupiti 10.000 maraka, ali je neko iz kuće ukrao sav novac.
- Htio sam ići na operaciju, doktori su rekli da može. Ali pare su ukradene i nikad nismo saznali gdje su završile. Sada nemamo ništa – navodi Bajrić.
Živi s majkom i mlađom sestrom Ajlom, koja ide u osmi razred. Teško žive, plaćaju kiriju, a kirije u Bugojnu su vrlo visoke — od 300 do 500 KM.
- Mi bismo najviše voljeli imati svoju kuću, makar staru, samo da ne plaćamo kiriju. Onda bih mogao sakupiti novac i ići na liječenje – dodaje Bajrić.
Nemaju drva za zimu, žive od dnevnica, bez sigurnog prihoda. Zaim radi od 13. godine - bere borovnice, sakuplja drva, sekundarne sirovine, prihvata se bilo kakvog fizičkog posla. Nedavno je složio pet metara drva i zaradio 100 KM.
- Nema mi teškog posla, sve radim – kaže Bajrić.
Ružni komentari
Na društvenim mrežama ljudi znaju biti zlobni, pišu ružne komentare. Zaim kaže da je navikao, nije mu lako, ali ne može ništa promijeniti. Ima dobrih ljudi, ističe, ali ima i zlobnih.
Razmišljao je i o odlasku vani, ali nema nikoga ko bi ga primio. Volio bi kupiti automobil, ne zbog luksuza, nego da ne mora sve nositi rukama kad sakuplja željezo.
- Najviše bih volio otići na liječenje i biti kao normalan čovjek – zaključuje Zaim.
Poruka ljudima
Kada ga neki procjenjuju po izgledu, kaže:
“Volio bih svima zdravlje i da dožive starost. Ko ne vjeruje u moju priču, neka dođe u moju kuću i vidi kako živimo i kako svaku marku zaradim”.