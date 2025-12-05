Ispovijest mladića cijepa srce i kida dušu: Zaim Bajrić zbog fizičkog nedostatka nailazi samo na odbijanja

Zaim Bajrić (19) iz Bugojna je fini, skromni momak koji se u životu susreće s mnogo predrasuda i diskriminacije. Rođen je sa zečijom usnom i problemima s rastom, zbog čega često nailazi na odbijanja. Zbog sitnog hendikepa, ne žele ga ni poslodavci ni djevojke za koje tvrdi da ga ne žele jer živi u bijedi.

Veliki borac

Njegov svaki dan je borba. Radan, čestit i veliki borac u životu, otvorio je dušu za lokalni youtube kanal Srednja Bosna Danas. Kako kaže, ako ima nekog posla, ide raditi na dnevnicu.

- Bio sam skoro na Kupresu, čuvao sam krave. Radim bilo šta što se ponudi. Najviše volim kada ima fizičkog posla. Volio bih rad u nekoj firmi, da je toplo i da imam redovnu platu. Nije bitno šta radim — samo da je pošteno – kazao je Bajrić.

Ističe da bi najviše volio da ima stalni posao, a kad ujutro ustane i nema posla, razmišlja gdje bi mogao zaraditi ili pozajmiti makar 20 maraka.

Zbog njegovog nižeg rasta, mnogi sumnjaju da ima 19 godina i nemaju povjerenje zbog fizičkog izgleda. Mnoge firme ga odbijaju bez obzira što im pokaže ličnu kartu. Iako je punoljetan i fizički sposoban za sve vrste poslova, nailazi na predrasude.