Njemački ministar vanjskih poslova: Genocid u BiH je urezan u naše pamćenje, Šmit ima punu podršku

Povodom obilježavanja 30 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma, u njemačkom Bundestagu se obratio ministar vanjskih poslova Johan Vadeful (Johann Wadephul).

Na početku svog govora Wadephul je kazao da kada šetate ulicama Sarajeva, bez obzira s koje strane gledate na okolna brda i padine, gotovo svugdje vidite bijela polja.

- To nisu cvjetajuće biljke ili drveće, već grobovi. Oni predstavljaju mrtve u ratu. Bosanski rat početkom 1990-ih odnio je više od 100.000 života. Dva miliona ljudi su bila raseljena, desetine hiljada žena silovane. Jedno od najmračnijih poglavlja rata – međunarodno priznati genocid u Srebrenici – urezan je u naše kolektivno pamćenje. Sistematsko ubistvo desetina hiljada muslimanskih dječaka i muškaraca pred očima svijeta. Zajednice naroda tada, to se mora jasno reći, nisu djelovale - rekao je Vadeful u govoru koji je objavio ambasador BiH u Njemačkoj Damir Arnaut.

Odgovornos međunarodne zajednice

Vadeful je naglasio da je međunarodna zajednica svjesna svoje odgovornosti i da to želi dodatno istaknuti.

- Prije trideset godina, Dejtonski sporazum konačno je okončao ovu patnju, rat u srcu Evrope. Bio je to istorijski trenutak koji je utišao oružje, ali nije uklonio uzroke sukoba. Iako je donio stabilnost proteklih 30 godina, daleko je od toga da je uspio premostiti sve podjele i izliječiti rane ili poslužiti kao temelj za istinsko pomirenje. To je dijelom posljedica same strukture sporazuma – bio je više usmjeren na okončanje nasilja nego na izgradnju trajnog mira. Rezultat je bio učvršćivanje etničkog sistema podjele vlasti. Također, dio krivice leži i na domaćim političarima u Bosni i Hercegovini koji su previše skloni etnonacionalističkim podjelama - poručio je Wadephul.

Dodao je da se često koristi podjela za ostvarivanje vlastitih interesa, umjesto pomirenja i razumijevanja.

- I često vidimo da ovu agitaciju promoviraju i akteri izvan zemlje – oni koji žele ponovno podijeliti svijet na sfere utjecaja, a koji trenutno prijete Evropi aktivnije nego ikada od kraja Hladnog rata, poput Rusije. Ipak, moramo priznati – Dejton ostaje garant stabilnosti, čak i 30 godina nakon potpisivanja. U novembru sam posjetio sve države Zapadnog Balkana u pratnji nekoliko kolega iz Bundestaga. Veoma sam zahvalan na tome. U Bosni i Hercegovini sam se sastao sa visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom (Christian Schmidt), koji nadgleda civilne aspekte mirovnog procesa, čiji je rad od najveće važnosti za zemlju - nastavio je Vadeful.

Podrška Šmitu

Ministar je zahvalio Šmitu i potvrdio punu podršku njemačke Savezne vlade njegovom radu.

- Slažemo se – zaštita temeljnih principa, očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta cijele države ostaju neophodni. Mir i stabilnost u srcu Evrope ostaju naš prioritet. Stoga institucije i ustav Bosne i Hercegovine uživaju naše povjerenje. Podržavamo izglede Bosne i Hercegovine za pristup EU i nastavit ćemo pružati podršku. Dejton je bio početak procesa koji ima za cilj integraciju zemlje u EU. Potrebna je odlučna akcija aktera na terenu kako bi se postigla zajednička budućnost - naglasio je Vadeful.

On je dodao da Njemačka i Evropa nastavljaju ulagati napore jer Bosni i Hercegovini još uvijek trebaju podrška i pomoć.

- Trideset godina nakon Srebrenice, u vrijeme geopolitičkih izazova, ovo je investicija – ne samo u Bosnu i Hercegovinu, već i u cijeli svijet, te za nas Evropljane i Nijemce. Investicija u sigurnost, slobodu i prosperitet - zaključio je Vadeful.