Inicijativa Mreže policijskih službenika u BiH: Vojnicima OS BiH omogućiti prelazak u policijske agencije

Udruženje Mreža policijskih službenika u BiH uputilo je inicijativu Parlamentarnoj skupštini BiH, Klubovima svih poslanika oba doma, članovima Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost, te Ministarstvima odbrane i sigurnosti BiH, kojom predlaže uspostavljanje državnog programa prelaska profesionalnih vojnika Oružanih snaga BiH u policijske agencije. Prema riječima predsjednika Udruženja Edina Kahrimanovića, inicijativa je pokrenuta u cilju rješavanja problema dugotrajnog deficita kadrova u policijskim agencijama.

- U prethodnom periodu uočeno je da se BiH suočava s dvostrukim strateškim izazovom - nedostatkom kadrova u policijskim agencijama, posebno u činu policajac, čime je ugrožena puna operativnost i sigurnost građana, te prestankom radnog odnosa profesionalnim vojnicima u OSBiH nakon navršenih 40 godina života, čime se veliki broj obučenih lica prepušta tržištu rada bez adekvatnog rješenja statusa. Zato predlažemo sistemsko rješenje, koje istovremeno popunjava deficit u policiji i rješava egzistencijalni status profesionalnih vojnika, koristeći njihovo iskustvo i obuku – kazao nam je Kahrimanović.

Iz Mreže upozoravaju da su policijske akademije limitirane u kapacitetima, dok sindikati i menadžmenti policijskih organa ukazuju da nedostatak kadra direktno opterećuje operativne policijske službenike kroz prekovremeni rad i smanjenu efikasnost, što direktno utiče na javnu sigurnost, borbu protiv organiziranog kriminala, ilegalnih migracija, operativnost policijskih organa, ali i međunarodne obaveze države.

- Istovremeno, stotine profesionalnih vojnika godišnje napuštaju OS BiH bez adekvatne tranzicije u druge službe, što predstavlja značajan gubitak resursa države. Preusmjeravanje već obučenog vojnog kadra omogućavalo bi brže uvođenje službenika u operativni rad kroz skraćenu prekvalifikaciju – pojašnjava Kahrimanović.

Napominje da praksa brojnih evropskih i NATO zemalja pokazuje da je ovo uspješan model kadrovskog upravljanja, te da su u BiH potrebne izmjene zakona i propisa na svim nivoima.