GEOPOL: Hrvatski lobisti koriste islamofobiju da bi zagovarali treći entitet

Centar za geopolitička istraživanja GEOPOL smatra da izjave hrvatskog lobiste Maxa Primorca na saslušanju Odbora Zastupničkog doma za vanjske poslove potvrđuju da rast kršćanskog ekstremizma podstiče širenje islamofobije.
Kako navode, takve izjave pomažu kreiranju narativa u kojem se Bošnjaci prikazuju kao nepoželjan faktor u Evropi.
Primorac je, podsjećaju, opisao Bosnu i Hercegovinu kao "propalu državu" i iznio tvrdnje o diskriminaciji Hrvata te potrebi za stvaranjem trećeg entiteta i ukidanjem Ureda visokog predstavnika.
- Ovakve izjave, koje su neutemeljene i ne odražavaju stvarnost, pojednostavljuju kompleksnu političku i društvenu situaciju u Bosni i Hercegovini i mogu dodatno produbiti etničke podjele. Rast desničarskih narativa u Evropi i retorika koja legitimizira islamofobiju kao sredstvo za ostvarivanje trećeg entiteta, opasni su za odnose unutar Bosne i Hercegovine. Takve tvrdnje, upakovane u političku retoriku i etničku generalizaciju, ne samo da pogrešno predstavljaju situaciju, već dodatno potiču podjele, negiraju principe zajedništva i multietničkog suživota, te mogu destabilizirati političku i društvenu klimu - navode iz GEOPOL-a.
Podsjećaju da Bosna i Hercegovina baštini hiljadugodišnje državno naslijeđe, gradila se kao Banovina, Kraljevina, dio Osmanskog carstva i Austro-Ugarske, ravnopravna republika unutar Jugoslavije, te danas kao nezavisna država u kojoj svi građani imaju jednaka prava, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost.
- Dokaz tome je moralan i etičan odnos Bošnjaka muslimana koji su često predmet segregacije i dehumanizacije od strane ekstremista poput Primorca. U Sarajevu, gradu koji je često predmet 'propitivanja', postoje biste pape Ivana Pavla II i Majke Tereze, a kršćanski objekti tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu nisu skrnavljeni i rušeni, dok su srpske i hrvatske vojne i paravojne formacije uništile stotine džamija i drugih vjerskih objekata. Primorac, Zovko i drugi ekstremisti koji pokušavaju imputirati muslimanima u Bosni i Hercegovini radikalizam, uz perpetuiranje neutemeljene teze o ugroženosti Hrvata, ne djeluju u interesu Bosne i Hercegovine, niti Hrvata u njoj, jer od političkog faktora žele napraviti ugroženu manjinu, što nije u skladu sa činjenicama - ističu.
Naglašavaju da se stabilnost regije ne može postići unilateralnim rješenjima niti etnički motiviranim podjelama, već kroz saradnju svih zajednica i međunarodnih partnera.
Pozivaju domaće i međunarodne aktere da odbace pokušaje instrumentaliziranja etničkih tenzija i ne prihvataju narative koji legitimiziraju separatizam, diskriminaciju i predrasude.
- Umjesto toga, potrebno je obnoviti dijalog, održati institucionalnu koheziju i jačati euroatlanski put Bosne i Hercegovine, od kojeg će svi građani imati koristi. GEOPOL poziva neodgovorne pojedince da prestanu stvarati međunacionalne i međuvjerske tenzije s ciljem vršenja pritiska na Bošnjake, jer bez njihovog političkog utjecaja ključne odluke ne mogu biti donesene - zaključuju u saopćenju.