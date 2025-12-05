GEOPOL: Hrvatski lobisti koriste islamofobiju da bi zagovarali treći entitet

Kako navode, takve izjave pomažu kreiranju narativa u kojem se Bošnjaci prikazuju kao nepoželjan faktor u Evropi.

Centar za geopolitička istraživanja GEOPOL smatra da izjave hrvatskog lobiste Maxa Primorca na saslušanju Odbora Zastupničkog doma za vanjske poslove potvrđuju da rast kršćanskog ekstremizma podstiče širenje islamofobije.

Primorac je, podsjećaju, opisao Bosnu i Hercegovinu kao "propalu državu" i iznio tvrdnje o diskriminaciji Hrvata te potrebi za stvaranjem trećeg entiteta i ukidanjem Ureda visokog predstavnika.

- Ovakve izjave, koje su neutemeljene i ne odražavaju stvarnost, pojednostavljuju kompleksnu političku i društvenu situaciju u Bosni i Hercegovini i mogu dodatno produbiti etničke podjele. Rast desničarskih narativa u Evropi i retorika koja legitimizira islamofobiju kao sredstvo za ostvarivanje trećeg entiteta, opasni su za odnose unutar Bosne i Hercegovine. Takve tvrdnje, upakovane u političku retoriku i etničku generalizaciju, ne samo da pogrešno predstavljaju situaciju, već dodatno potiču podjele, negiraju principe zajedništva i multietničkog suživota, te mogu destabilizirati političku i društvenu klimu - navode iz GEOPOL-a.

Podsjećaju da Bosna i Hercegovina baštini hiljadugodišnje državno naslijeđe, gradila se kao Banovina, Kraljevina, dio Osmanskog carstva i Austro-Ugarske, ravnopravna republika unutar Jugoslavije, te danas kao nezavisna država u kojoj svi građani imaju jednaka prava, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost.