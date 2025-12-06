U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Otvorena vrata investicijama iz SAD

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Otvorena vrata investicijama iz SAD.
Najave o pokretanju projekta Južne interkonekcije kao američke investicije, gasovoda koji bi BiH povezao s terminalima LNG gasa preko hrvatske i omogućio smanjenje ovisnosti o dotoku ruskog gasa kroz Srbiju, dobile su veliki odjek u stručnoj javnosti.
Ključna poruka ekonomskih analitičara jeste da ovaj projekt predstavlja razvojnu žansu za BiH. Analitičari naglašavaju značaj diversifikacije i očekuju jačanje saradnje sa SAD.
Čitajte o vatrenom obračunu u Starom Gradu u Sarajevu u kojem je ranjen Almer Inajetović, koji je i ranije punio stupce crne hronike.
Vrhovni sud na prijedlog POSKOK-a donio odluku: Sanin Ramezić (NiP) ne može obavljati dužnost direktora Aerodroma Sarajevo.
Državnim agencijama nedostaje više od 1.800 pripadnika. Odlazak u penziju 650 policajaca dodatni udar na sigurnosni sistem.
Uoči 157. vječitog derbija za "Avaz" su govorili standardni prvotimac Bordo tima Amar Beganović i sjajnu lijevi bek Željezničara Enes Alić.
O alarmantnoj situaciji na BHRT-u razgovarali smo s predsjednicom Sindikata radnika BHRT-a Merimom Kurtović-Pašalić.
Godina od upisa sevdalinke na nematerijalnu baštinu UNESCO-a. koncerti sevdaha u prepunim dvoranama u Tuzli, Sarajevu i Mostaru.
Uprkos poskupljenju ne jenjava interes: Planuli novogodišnji aranžmani od Andaluzije do Maroka.
Zbog curenja plina veći broj studenata napustio Studentski dom na Bjelavama: Kotlovnica može eksplodirati svake sekunde.
Rađa se najveći medijski gigant u historiji: Netflix će kupiti Warner Bros za 83 milijarde dolara. Više o tome čitajte na stranama globusa.
Svakako ne zaboravite pročitati naš sedmični prilog "Panorama".
Pet godina od kamena temeljca otužno gradilište "Mosta mira" na rijeci Sprači.
Lomovi u institucijama koje su decenijama smatrane simbolom integriteta. Od Qatargatea do Mogerini: Pukotine u evropskom idealu.
Glumica Merima Lepić-Redžepović za naš list je govorila o daskama koje život znače.
Počitelj sablasno tih dok čeka spas. Grad nestaje između nadležnosti koje se prepliću i institucija koje šute.
Čitajte i o Blagdanskoj atmosferi i adventima u Hercegovini.
Šta govori obožavanje religije : Savremeno idolopoklonstvo.
Ne propustite XIV dio feljtona historija fudbala u BiH: Evropski snovi, balkanski problemi (2005-2010).
Donosimo vam i kolumnu Mufida Garibije: Braća Morići podigoše bunu zbog nepravde Osmanlija.
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