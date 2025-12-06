U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Otvorena vrata investicijama iz SAD

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Otvorena vrata investicijama iz SAD.

Najave o pokretanju projekta Južne interkonekcije kao američke investicije, gasovoda koji bi BiH povezao s terminalima LNG gasa preko hrvatske i omogućio smanjenje ovisnosti o dotoku ruskog gasa kroz Srbiju, dobile su veliki odjek u stručnoj javnosti.

Ključna poruka ekonomskih analitičara jeste da ovaj projekt predstavlja razvojnu žansu za BiH. Analitičari naglašavaju značaj diversifikacije i očekuju jačanje saradnje sa SAD.

Čitajte o vatrenom obračunu u Starom Gradu u Sarajevu u kojem je ranjen Almer Inajetović, koji je i ranije punio stupce crne hronike.

Vrhovni sud na prijedlog POSKOK-a donio odluku: Sanin Ramezić (NiP) ne može obavljati dužnost direktora Aerodroma Sarajevo.

Državnim agencijama nedostaje više od 1.800 pripadnika. Odlazak u penziju 650 policajaca dodatni udar na sigurnosni sistem.

Uoči 157. vječitog derbija za "Avaz" su govorili standardni prvotimac Bordo tima Amar Beganović i sjajnu lijevi bek Željezničara Enes Alić.

O alarmantnoj situaciji na BHRT-u razgovarali smo s predsjednicom Sindikata radnika BHRT-a Merimom Kurtović-Pašalić.

Godina od upisa sevdalinke na nematerijalnu baštinu UNESCO-a. koncerti sevdaha u prepunim dvoranama u Tuzli, Sarajevu i Mostaru.

Uprkos poskupljenju ne jenjava interes: Planuli novogodišnji aranžmani od Andaluzije do Maroka.

Zbog curenja plina veći broj studenata napustio Studentski dom na Bjelavama: Kotlovnica može eksplodirati svake sekunde.

Rađa se najveći medijski gigant u historiji: Netflix će kupiti Warner Bros za 83 milijarde dolara. Više o tome čitajte na stranama globusa.

Svakako ne zaboravite pročitati naš sedmični prilog "Panorama".

Pet godina od kamena temeljca otužno gradilište "Mosta mira" na rijeci Sprači.

Lomovi u institucijama koje su decenijama smatrane simbolom integriteta. Od Qatargatea do Mogerini: Pukotine u evropskom idealu.

Glumica Merima Lepić-Redžepović za naš list je govorila o daskama koje život znače.

Počitelj sablasno tih dok čeka spas. Grad nestaje između nadležnosti koje se prepliću i institucija koje šute.

Čitajte i o Blagdanskoj atmosferi i adventima u Hercegovini.

Šta govori obožavanje religije : Savremeno idolopoklonstvo.

Ne propustite XIV dio feljtona historija fudbala u BiH: Evropski snovi, balkanski problemi (2005-2010).

Donosimo vam i kolumnu Mufida Garibije: Braća Morići podigoše bunu zbog nepravde Osmanlija.

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