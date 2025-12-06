Stanje na putevima u BiH: Saobraća se po mokrom kolovozu, pada slab snijeg

U većem dijelu Bosne i Hercegovine pada kiša, te se saobraća po mokrom i klizavom kolovozu.

Na pojedinim prevojima pada slab snijeg, koji se ne zadržava na kolovozu.

Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost na širem području: Potpeća, Banovića, Kalesije, Kladnja, Bugojna, Bihaća, Bosanskog Petrovca i Ključa, kao i preko prevoja Makljen i Rostovo.

Opasnost od odrona

Upozoravamo na opasnost od odrona na dionicama: Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa, Srebrenik-Šićki Brod, Ribnica-Banovići, Kladanj-Vlasenica, Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Kupres, Sarajevo-Foča-Šćepan Polje i Ustiprača-Goražde, kažu iz BIHAMK-a.

Na dionici magistralne ceste Šuica-Livno, preko prevoja Borova glava, upozoravamo na česte izlaske divljih konja na kolovoz, navode.

Radovi na putu

Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela, za saobraćaj je zatvorena cijev u tunelu Igman, na dionici autoceste A-1 Lepenica-Sarajevo zapad. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog izgradnje bukobrana na mjestu radova saobraća se preticajnom trakom.

Zbog izvođenja radova na implementaciji kablovske kanalizacije na dionici autoceste A-1 Kakanj-Visoko, za saobraćaj je zatvorena vozna i zaustavna traka.

Na dionici magistralne ceste Jablanica-Blidinje, putnička vozila do 3,5t saobraćaju otežano. Za vozila preko 3,5 t saobraćaj je i dalje obustavljen.

Radovi su aktuelni na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka, Dobro Polje-Miljevina (Sijeračke stijene), Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima), kao i na ulazu u Neum.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Napominjemo vozače da je na cestama u Bosni i Hercegovini obavezno posjedovanje zimske opreme, kažu iz BIHAMK-a.