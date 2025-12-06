Najveća prevara u betonu: Kako je tunel Hranjen progutao milione

Tunel Hranjen je jedan od projekata koji je postao sinonim za probijanje rokova, ali i trošenje višestrukih iznosa novca od onog koje je prvobitno planirani.
Kako su rokovi probijani, tako su rasle i cijene radova, zbog inflacije i brojnih drugih faktora, a nesposobnost nadležnih je koštala debelo građane novcima iz budžeta.
Ugovor za izgradnju tunela Hranjen potpisan je 22. septembra 2018, a još se čeka na njegov završetak.
Prva faza (pripremni radovi, pristupni putevi, priprema portala) bila je u toku do kraja 2018.
Nakon toga, početkom 2019. počeli su konkretni radovi na “probijanju” tunela, tj. iskapanju glavne cijevi.
Ovim tunelom se istočna Bosna, odnosno Goražde pokušalo približiti Sarajevu, a kako godine prolaze, on je postao i simbol razočarenja.
Najavljeno je da će nova cesta Goražde – Sarajevo smanjiti udaljenost između dva grada sa 95,6 na 56 kilometara, a vrijeme putovanja skratiti s oko sat i po na samo 45 minuta.
Vrijednost radova iznosila je gotovo 82 miliona KM, no skoro sav novac se potrošio već nakon trećine radova, a to se pravdalo neočekivanim podzemnim vodama.
Nakon toga su radovi obustavljeni i zatražena je revizija poslovanja.
U ljeto 2022. godine potpisan je novi ugovor o nastavku radova vrijedan 33,6 miliona KM bez PDV-a, što je s PDV-om koštalo oko 40 miliona KM. Sredstva su osigurana iz budžeta, a postavljen je rok za završetak radova od 12 mjeseci.
Vlada BPK je zbog podzemnih voda počela da razmatra i mogućnost vodosnabdijevanje Goražda, izrađeno je i idejno rješenje i studija ekonomske opravdanosti, a trenutno se radi glavni projekat.
No, to ni dalje ne amnestira činjenicu da su rokovi iz 2022. godine debelo probijeni.
Do kraja 2024. godine je potrošeno 124.923.741 KM bez PDV-a, dok je nadzor nad izvedenim radovima koštao 5.040.646 KM bez PDV-a, a Vlada FBiH je u martu ove godine uplatila dodatnih 46,5 miliona KM.
Posljednje najave sada već bivšeg premijera BPK Edina Ćulova su bile da će tunel biti gotov do marta 2027. godine, s mogućnošću da bude gotov i prije isteka rokova.