Najveća prevara u betonu: Kako je tunel Hranjen progutao milione

Tunel Hranjen je jedan od projekata koji je postao sinonim za probijanje rokova, ali i trošenje višestrukih iznosa novca od onog koje je prvobitno planirani.

Kako su rokovi probijani, tako su rasle i cijene radova, zbog inflacije i brojnih drugih faktora, a nesposobnost nadležnih je koštala debelo građane novcima iz budžeta.

Ugovor za izgradnju tunela Hranjen potpisan je 22. septembra 2018, a još se čeka na njegov završetak.

Prva faza (pripremni radovi, pristupni putevi, priprema portala) bila je u toku do kraja 2018.

Nakon toga, početkom 2019. počeli su konkretni radovi na “probijanju” tunela, tj. iskapanju glavne cijevi.

Ovim tunelom se istočna Bosna, odnosno Goražde pokušalo približiti Sarajevu, a kako godine prolaze, on je postao i simbol razočarenja.