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ZAHVALILI MU SE

Udruženje generala BiH: Cijenimo Bećirovićeve aktivnosti s ciljem zaštite i afirmacije države

Učesnici sastanka su naglasili da je neophodno kontinuirano promovirati vrijednosti mira, slobode, demokratije i vladavine prava

Sa sastanka. Predsjedništvo BiH

A. O.

6.12.2025

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović razgovarao je s delegacijom Udruženja generala Bosne i Hercegovine, koju su činili: predsjednik Udruženja Rizvo Pleh, član Upravnog odbora Džemal Merdan, sekretar Sadik Klinić, Mustafa Polutak, Sulejman Vranj i ⁠Sakib Forić.

Predstavnici Udruženja generala Bosne i Hercegovine zahvalili su članu Predsjedništva BiH na kontinuiranom zalaganju na jačanju državnih institucija i zaštiti ustavnog poretka države Bosne i Hercegovine. Naglasili su važnost Bećirovićevih diplomatskih aktivnosti i njegovih napora da osigura snažnije strateško partnerstvo Bosne i Hercegovine s ključnim međunarodnim akterima.

Bećirović je tokom razgovora istakao važnost djelovanja Udruženja generala BiH u afirmaciji demokratskog društva, ostvarivanju ljudskih prava i demokratskih sloboda, kao i u podizanju svijesti o historijskim, kulturnim i civilizacijskim vrijednostima Bosne i Hercegovine. On je naglasio da je stručni doprinos generala i vojnih eksperata veoma značajan u kreiranju moderne i stabilne sigurnosne politike, te da iskustvo stečeno u odbrambenom sektoru predstavlja važan resurs u izgradnji dugoročne sigurnosti i stabilnosti države.

Tokom otvorenog i sadržajnog razgovora razmijenjena su mišljenja o aktuelnim političkim i sigurnosnim izazovima u Bosni i Hercegovini, s posebnim naglaskom na jačanju državnih institucija. Učesnici sastanka su naglasili da je neophodno kontinuirano promovirati vrijednosti mira, slobode, demokratije i vladavine prava.

Na kraju sastanka, Bećirović je zahvalio predstavnicima Udruženja generala Bosne i Hercegovine na njihovom dosadašnjem angažmanu i doprinosu u afirmiranju Bosne i Hercegovine, te ukazao na važnost saradnje, konsultacija i dijaloga o ključnim državnim i društvenim pitanjima, navodi se u saopćenju. 

# DENIS BEĆIROVIĆ
# UDRUŽENJE GENERALA BIH
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