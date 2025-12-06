Poboljšan kvalitet zraka u cijeloj zemlji u odnosu na prethodni dan

Usljed vremenskih promjena u protekla 24 sata, kvalitet zraka jutros je poboljšan u Bosni i Hercegovini u odnosu na prethodni dan.

Prema podacima od 8.00 sati jutros je, izuzev na području Broda, gdje je zrak sa indeksom kvaliteta od 116 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, zrak umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta od 57 i 63 u Kaknju i Visokom, do 75 u Sarajevu, te 83 u Doboju i Banjoj Luci.

Osjetljive grupe stanovništva na području Broda - oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca na području navedenih gradova trebali bi smanjiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani. Također i svi ostali trebali bi ograničiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.

Prema podacima na web stranici nevladine organizacije Ekoakcija, kvalitet zraka jutros je dobar na području Vogošće, Hadžića i Živinica gdje je indeks kvaliteta zraka u 8.00 sati iznosio 50, te na području Livna i Zenice sa indeksima od 33 i 46, zatim Bihaća sa indeksom od 25, Trebinja i Mostar u kojima je indeks iznosio 13, te Ivan-sedla gdje je zrak kao i prethodnog dana najkvalitetniji sa indeksom zagađenja od 13.

Indeks kvalitete zraka temelji se na mjerenju čestica ( PM2.5 i PM10), ozona (O3), dušikovog dioksida (NO2), sumpornog dioksida (SO2) i emisije ugljičnog monoksida (CO).

PM - "particulate metter" ili partikularne su vrlo sitne i golom oku nevidljive čestice, a broj označava njihovu veličinu.