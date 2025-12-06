Islamska zajednica upozorila na sistematsku islamofobičnu kampanju kojom se targetiraju Bošnjaci i BiH

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini upozorava domaću i međunarodnu javnost da je u posljednjim danima očito pokrenuta sistematska islamofobična kampanja kojom se targetiraju Bošnjaci i Bosna i Hercegovina.

– U javnim nastupima radikalno desničarskih političara iz domovine, okruženja i svijeta te kvazinaučnim tekstovima pokušava se iskonstruisati imaginarna "islamska opasnost", a samo zbog činjenice da se znatan dio građana Bosne i Hercegovine izjašnjavaju kao muslimani. Islam u političkom, javnom i kulturnom životu Bošnjaka, pa time i Bosne i Hercegovine, ima onu ulogu koju kršćanstvo u svojim različitim sljedbama, uz manje posebnosti, ima kod drugih bosanskohercegovačkih naroda, ali i u drugim regionalnim i evropskim sekularnim državama i društvima – navodi se u saopćenju Ureda za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

Dodaje je se kako je sramotno danas za "demografski oportunizam" optuživati narod koji je preživio genocid i koji je više od četiri godine bio izložen sistematskim i organizovanim zločinima istrebljenja i čija biološka supstanca je uništena na velikom dijelu zemlje u kojoj je stoljećima živio.

Za Islamsku zajednicu je posebno zabrinjavajuće to što se pojedincima koji ne skrivaju svoju mržnju prema islamu, muslimanima, i svemu što se ne uklapa u njihovu rasističku i supremacionističku sliku svijeta, daje prostor u državnim institucijama i što se njihovi stavovi prenose u državnim i javnim medijima bez bilo kakve zvanične osude.

– I dok poštujemo pravo na javnu političku i društvenu debatu o svim otvorenim pitanjima, ona ne može biti opravdanje za promovisanje isključivih ideologija koje dodatno polariziraju bosanskohercegovačko društvo i ruše ionako krhko povjerenje i proces izgradnje mira među narodima. Sijanje mržnje i nepovjerenja, te okrivljavanje žrtava genocida zbog toga što su preživjeli i opstali i što žele sa drugima graditi Bosnu i Hercegovinu kao demokratsko i otvoreno društvo koje podjednako uvažava prava pojedinca i naroda, nije put ka boljoj budućnosti ovih prostora – kaže se u saopćenju.

Ističe se kako je svima koji objektivno prate situaciju jasno da Bošnjaci kroz svoje političke predstavnike za sebe u Bosni i Hercegovini ne traže ništa što nisu spremni garantovati i svim drugim narodima i građanima.

– Oni koji misle da će svjetsku javnost mobilizirati protiv Bošnjaka i Bosne i Hercegovine na izmišljenom strahu od islama i tako osigurati neprincipijelne ustupke na štetu Bošnjaka i suverene i cjelovite Bosne i Hercegovine, upozoravamo da će samo još više zakomplikovati odnose i otežati postizanje bilo kakvog dugoročnog rješenja, pa i onog političkog. Jer, ključ mira u Bosni i Hercegovini je izgradnja povjerenja i uvažavanje svih komponenata društva – navodi se.

Sve odgovorne domaće političare, medije i akademsku zajednicu kao i prijatelje ove zemlje u svijetu, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini poziva da se suprotstave ovoj zlonamjernoj kampanji i da prepoznaju njenu opasnost na međuljudske odnose i povjerenje.

– Ovakvi otvoreni napadi na islamski identitet Bošnjaka Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini neće pokolebati i ona će sa svojim imamima, profesorima, članovima i pripadnicima ostati predana promociji međureligijskog dijaloga, razumijevanja i religioznosti otvorenog duha koja promoviše jedinstvo u različitosti – zaključuje se u saopćenju Rijasetovog Ureda za odnose s javnošću.