Predsjednica Sindikata radnika BHRT-a Merima Kurtović-Pašalić: Da vidimo ko će ugasiti BHRT

Nakon nekoliko dana reakcija i novih obećanja, uposleni u BHRT-u ponovo su zaboravljeni, a problemi zbog kojih su bili prinuđeni izaći i na proteste pred zgradu državnih institucija, prijete gašenjem ove medijske kuće.

Predsjednica Samostalnog sindikata radnika BHRT-a Merima Kurtović-Pašalić kaže da se na ovakvu situaciju godinama upozoravalo, te da su se u teške uvjete rada, prilikom posjeta “sivom domu” uvjerili svi relevantni domaći i međunarodni predstavnici.

Jedna tačka

- Situacija je teška, neodrživa i iz dana u dan se pogoršava. Radnici su u neizvjesnosti, i to je ono što ih najviše drže u stresu, te ne znaju šta da rade dalje. Ugrožena je osnovna egzistencija 784 radnika, 60 posto uposlenih ima minimalac, a gorući problem je neuplaćivanje radnog staža. Radnici odlaze u penziju, a nemaju od čega živjeti. Zahtijevamo od Parlamentarne skupštine BiH, kao osnivača, da što prije zakaže hitnu, zajedničku sjednicu oba doma, sa samo jednom tačkom dnevnog reda – aktuelna situacija u BHRT-u. Da se tu vidi ko je ko, hoće li opstati i ko će ugasiti BHRT – kaže Kurtović-Pašalić.

Da je BHRT, zajedno s institucijama kulture od značaja za BiH, talac antidržavne politike, potvrđuju i izjave SNSD-ovog ministra finansija u Vijeću ministara BiH Srđana Amidžića, koji je tokom posljednjeg gostovanja na RTRS-u kazao da je ova stranka “uspjela izbaciti institucije kulture i BHRT iz državng budžeta”, predstavljajući to kao veliki uspjeh.

"Jedan za sve"

- To je sramotno. U Javnom servisu BiH, naš moto je “Jedan za sve”, zajedno rade uposlenici svih vjera i nacija. Sramotno je da se govori da je odbranjen entitet RS od države. Za nas u Javnom servisu postoji samo država BiH. Tu rade i uposlenici koji žive u entitetu RS – ističe Merima Kurtović-Pašalić.