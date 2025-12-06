Pogledajte kako je ministru Forti bilo na Ivi Zhivi: "Preterujem, u svemu što radim preterujem"

Državni ministar telekomunikacija i i informisanja Edin Forto protekle večeri bio je u jednom klubu u noćnom provodu gdje je nastupala srbijanska muzičarka Iva Živa, što je dokumentovao i kratkim video-snimkom koji je objavio na svojim društvenim mrežama. Na snimku se vidi ministar u klubu okružen publikom, uz muziku i svjetla, a raspoloženje je, sudeći po kadrovima, bilo na zavidnom nivou.

Objavu je popratio stihovima iz njene pjesme:

“Preterujem. U svemu što radim ja preterujem. Tamo ili vamo ne znam gde ću pre. U svemu što radim ja preterujem 😎”



