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PROVODIO SE

Pogledajte kako je ministru Forti bilo na Ivi Zhivi: "Preterujem, u svemu što radim preterujem"

'Tamo ili vamo ne znam gde ću pre. U svemu što radim ja preterujem' - poručio je Forto

Edin Forto slušao nastup Ive Zhive. Facebook

D. H.

6.12.2025

Državni ministar telekomunikacija i i informisanja Edin Forto protekle večeri bio je u jednom klubu u noćnom provodu gdje je nastupala srbijanska muzičarka Iva Živa, što je dokumentovao i kratkim video-snimkom koji je objavio na svojim društvenim mrežama. Na snimku se vidi ministar u klubu okružen publikom, uz muziku i svjetla, a raspoloženje je, sudeći po kadrovima, bilo na zavidnom nivou.

Objavu je popratio stihovima iz njene pjesme:

“Preterujem. U svemu što radim ja preterujem. Tamo ili vamo ne znam gde ću pre. U svemu što radim ja preterujem 😎”


Zanimljiva i pomalo autoironična poruka brzo je privukla reakcije pratilaca. Dok su jedni uz osmijehe komentarisali kako „ministar zna živjeti“, drugi su fotografiju shvatili kao podsjetnik da političari - osim službenih obaveza - ponekad uhvate i trenutke za opuštanje.

Snimak iz kluba pokazuje ga u opuštenom izdanju, bez ceremonijalnih kravata i ozbiljnih sjednica, što je rijetko viđeni kontrast u odnosu na standardnu sliku o političarima.

Da li ministar stvarno „preteruje“, ili se samo zna zabaviti - o tome će publika sama presuditi.

# EDIN FORTO
# PROVOD
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