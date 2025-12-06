Zahvala roditeljima koji su školovali troje i više djece u mostarskoj medresi

U atriju Karađoz-begove medrese jučer je održan program „Mostovi porodičnog povjerenja“.

Program je održan u sklopu obilježavanja 30. godišnjice reaktiviranog rada Karađoz-begove medrese, a bio je prilika da ova odgojno-obrazovna institucija zahvali svim roditeljima što su u proteklih trideset godina bili podrška u njenom radu, školujući jedno, dvoje, troje, četvero ili petero djece.

Program je započeo ajetima koji govore o zahvalnosti roditeljima, a proučio ih je Zejd Marić, maturant Medrese i treće dijete iz porodice Marić u ovoj školi.

Poruku u ime domaćina uputio je mr. hafiz Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese.

- Neću pretjerati ako kažem da je i za mene lično jedan od najemotivnijih i najdražih programa, zato što osjećam sa vama bratsku ljubav, podršku, ono što naša vjera, ono što mi živimo, ono što ste vi dali Medresi, ali i ono što svojoj djeci, a to je kvalitetan odgoj. Medresa im je pružila obrazovanje i odgoj, ali prvenstveno ono što dolazi iz kuće, od roditelja, to je jedan temelj koji je utkan u sve nas, od našega stasavanja do našega rada s ljudima i odlaska s ovoga svijeta – rekao je na početku svog obraćanja direktor Tulek.

On je poručio da je važno da svi zajedno prenesemo vrijednosti koje živimo na naše nove generacije, kako bi i naša vjera i naša domovina bile očuvane na ovim prostorima.

- Ovaj program koji smo priredili večeras smatramo jednim kvalitetnim programom i saradnjom sa vama. Evo vidim i sami pokazujete emocije, što nas čini sretnim, da, ako Bog da, ova institucija, naša vjera, naša domovina budu prenesene na naše mlađe generacije koje će doći i koje će ove naše vrijednosti nositi do Sudnjega dana u našoj jedinoj domovini Bosni i Hercegovini“ – istakao je hafiz Tulek.

Direktor Tulek je kazao kako je kolektiv Karađoz-begove medrese zahvalan svim roditeljima koji su ovoj školi darovali na školovanje jedno, dvoje, troje, četvero ili petero djece, a koja danas širom domovine i svijeta ponosno pronose ime ove najstarije odgojno-obrazovne institucije u Hercegovini.

Ilahijama i kasidama „Dova, majko“, „Softe“, „Porodica“, te kolažom tekbira i salavata, Hor Karađoz-begove medrese je probudio emocije kod svih prisutnih roditelja, učinivši ovaj program i ovu decembarsku noć još posebnijom i emotivnijom.

U ime roditelja prisutnima se obratio Šaban Jelovac, otac troje diplomanata Karađoz-begove medrese.

- Ova škola nije samo obrazovna ustanova. Ona je mjesto gdje se oblikuju karakteri, gdje se stvaraju vrijednosti vjere i znanja i gdje se mladi ljudi pripremaju za život u pravom smislu riječi. Medresa spaja vjersko znanje i odgoj, kvalitetno opće obrazovanje, tako pružajući učenicima dobre temelje za dalje obrazovanje, bez obzira da li se radi o islamskom, prirodnom, društvenom ili nekom drugom polju. Moja djeca su studirala na raznim fakultetima, ali zahvaljujući dobroj obrazovnoj poduci koju su stekli ovdje uspjesi nisu izostali. Ovdje su profesori uvijek gledali na učenike kao na vlastitu djecu. Brinuli o njihovim potrebama, trudili se da nijedno dijete ne ostane uskraćeno za priliku, pobrinuli se da obezbijede stipendije i podršku, pokazujući da je njihova misija mnogo šira od same nastave“ – kazao je roditelj Šaban Jelovac.

Na kraju programa, a kao znak zahvalnosti za povjerenje roditelja, predanost i ustrajnost u školovanju troje i više djece u Karađoz-begovoj medresi, uručene su zahvalnice i hedije. Zahvalnice su uručene za 38 porodica koje su u proteklih tideset godina iškolovali troje, četvero ili petero djece u Karađoz-begovoj medresi.

To su:

roditelji Alam Nazir i Velma, djeca Amna, Benjamin, Bešir i Sumeja,

roditelji Alić Asef i Ferzada, djeca Medina, Emina i Amila,

roditelji Bajrić Asim i Alma, djeca Davud, Merjem i Hana,

roditelji Bećoja Muhjidin i Mejra, djeca Hadžera, hafiz Jusuf i Esma,

roditelji Cikotić Suljo i Rašida, djeca Fatima, Hamza i Merjem,

roditelji Crnomerović Nazif i Alisa, djeca Muhamed, Merjema i Nurisa,

roditelji Cvrčak rahmetli Hajrudin i Bahra, djeca Ahmed, Husein, Hasan i Muhamed,

roditelji Čelenka rahmetli Azem i Saje, djeca hafiz Kasim, Bejnamin i Almedina,

roditelji Čevra Amin i Aida, djeca Aiša, Belkis i Hadidža,

roditelji Čolak Meho i Amra, djeca Nejra, Nedim, Zijada i Amina,

roditelji Čolaković Smajo i Dika, djeca Amar, Aiša i Abdulah,

roditelji Čopelj Mehmed i Zumreta, djeca Ammar, Eldin i Meliha,

roditelji Džajić Mesud i Memnuna, djeca Melika, Imana i Ilma,

roditelji Fijuljanin Sabahudin i Behija, djeca Fatima, Zejneb i Hamza,

roditelji Filan Osman i Ševala, djeca Amina, hafiz Sakib, Hadžera i Ajka,

roditelji Gerin Adnan i Merima, djeca Sara, Fatima i Ibrahim,

roditelji Gološ hafiz Dževad i Šarić hafiza Minela, djeca Hasan, Halima i Hatidža,

roditelji Hasić Ramiz i Suvada, djeca Benjamin, Belma i Faris,

roditelji Hindić Haris i Patricia Margaretha Louise, djeca Isa Đan, Rešad Hasan i Iman,

roditelji Hodžić Derviš i Behija, djeca Sumeja, Adna i Alma,

roditelji Hrnjica Nesib i Zuhra, djeca Lejla, Medina i Ensar,

roditelji Hujdur Husnija i Zemka, djeca Sedina, Zedina i Fatima,

roditelji Ibišević Muhamed i Zumra, djeca Amira, Samira, Habiba, Anesa i Merdana,

roditelji Jelovac Šaban i Sadeta, djeca Sadžida, Muhamed i Merjema,

roditelji Karović rahmetli Atif i Hafa, djeca Amina, Lejla i Tarik,

roditelji Kavazović Nihad i Mirsada, djeca Amina, Abdusamed i Imad Ahmed,

roditelji Marić rahmetli Alija i Hadžira, djeca Halima, Admira i Ilham,

roditelji Marić Alija i Fatima, djeca Mirsad, Đenan i Đenana,

roditelji Marić Zijad i Mersija, djeca hafiza Lejla, Sadžid i Zejd,

roditelji Mujanović Nihad i Zikreta, djeca Evelin, Džejlana i Haris,

roditelji Pivčić rahmetli Muhamed i Sabina, djeca Selma, Emina i Merjem,

roditelji Pobrić Omer i Fata, djeca Harun, Rejhana i Hanan,

roditelji Puce Ibro i Šehida, djeca Ilham, Ilhama i Irhad,

roditelji Puce Mirsad i Fatima, djeca Ilma, Eman i Isam,

roditelji Rabijić Ahmed i Halima, djeca Adnana, Hedija i Lamija,

roditelji Redžović Edin i Adisa, djeca Merva, Medina i Ibrahim,

roditelji Šehić rahmetli Rešid i Ćamila, djeca Saudina, Selvedina i Rešada,

roditelji Zorlak Izet i Hadžira, djeca Kemal, Lejla i Amila.

Zahvalnice je uručio direktor Medrese, dok je hair-dovu u završnom dijelu programa proučio Suljo-efendija Cikotić, otac troje diplomanata naše škole.