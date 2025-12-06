Kada u finalnu fazu dođu pregovori o kraju rata u Ukrajini, zaključci tog procesa direktno će imati posljedice za situaciju u BiH

To je, praktično, samo sumiranje stanja procesa koji je više godina prisutan u BiH, kaže za „Avaz“ prof. Berko Zečević, vojni ekspert i analitičar osvrćući se na izjavu zamjenice generalnog sekretara NATO-a Radmile Šekerinske (Shekerinska) koja je u razgovoru za Fenu naglasila da Alijansa pomno prati pokušaje Rusije da utiče na unutrašnje procese u Bosni i Hercegovini i regionu.

Prof. Zečević navodi kako je poznato da su u prethodne četiri godine, posebno od trenutka kada je počeo sukob između Rusije i Ukrajine, određene političke strukture unutar RS-a pokušavale na više načina da blokiraju i otežaju rad kako državnih organa, tako i sve aktivnosti usmjerene ka osposobljavanju Oružanih snaga BiH da djeluju po NATO konceptu sa težnjom, kako naglašava, da jednog dana one bude sastavni dio NATO pakta. Istovremeno su, iznosi, radile otežavanju puta ka priključenju Evropskoj uniji.

- Prema tome, imali smo priliku da pratimo ponašanje gospodina Dodika u prethodnim mjesecima i godinama i ti njegovi napori su, generalno, bili sinhronizirani, vjerovatno, sa odgovarajućim strukturama u Rusiji imajući u vidu da je on od svih političkih prethodnika sa prostora Balkana bio u prilici da najviše komunicira sa najvažnijim rukovodiocima Rusije. I često, njegove izjave su bile usmjerene ka tome da Bosna i Hercegovina ne može da postoji, da on samo čeka neku pogodnu međunarodnu situaciju, od toga da je očekivao da će ruske oružane snage uspjeti veoma brzo da poraze Ukrajinu - govori prof. Zečević.

Kada se to, nastavlja, nije desilo njegovo težište je bilo usmjereno na lobiranje da dobije podršku od američkog predsjednika Trampa, jer je očekivao da će Tramp imati blagonaklon odnos prema njegovim namjerama.

- I sada smo došli do jedne veoma složene situacije u svijetu gdje vidimo da predsjednik Tramp ima sasvim novu viziju svoje pozicije SAD-a, a imamo isto tako osvješćavanje evropskih demokratskih snaga koje postaju svjesne složenosti situacije, kako od djelovanja Rusije u smislu situacije u Ukrajine isto tako tzv. hibridnog rata direktno na prostorima Evropske unije -navodi prof. Zečević.



