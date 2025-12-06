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RAZGOVOR

Prof. dr. Ahmed Kico za "Avaz": Vrlo je važno da NATO ima jasan pogled na sve što se događa na prostoru zapadnog Balkana

Imate njihovog glavnog eksponenta, Dodika koji, zapravo, radi sve što mu oni nalože - navodi prof.dr. Kico.

Ahmed Klico. Screenshot

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

6.12.2025

Pro.dr. Ahmed Kico, stručnjak iz oblasti sigurnosti, naglašava kako je vrlo važno da NATO ima vrlo jasan pogled na sve ono što se događa na prostoru zapadnog Balkana, posebno kada su u pitanju hibridne podrivačke aktivnosti Ruske Federacije.

Podsjetimo, zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska (Shekerinska) je naglasila da Alijansa pomno prati pokušaje Rusije da utiče na unutrašnje procese u BiH i regionu, naglašavajući da takve aktivnosti predstavljaju tipičan „ruski model djelovanja“ koji se primjenjuje i u drugim zemljama te da je to dio njihovog hibridnog arsenala.

-Ukupne su to aktivnosti NATO-a, budući da u NATO-u ima poseban odjel koji je formiran za suprotstavljanje hibridnom djelovanju, prije svega, Ruske Federacije. Taj odjel prikuplja relevantne informacije o prisustvu i hibridnom djelovanju Ruske Federacije, ne samo na prostoru zapadnog Balkana nego i u Evropskoj uniji i u svim zemljama gdje se, praktično, pozicionirao NATO. Zato mislim da je ovakav odgovor zamjenice generalnog sekretara NATO-a vrlo rezolutan i vrlo očekivan i može biti u funkciji pomoći Bosni i Hercegovini, ali i drugim zemljama zapadnog Balkana-kaže prof.dr. Kico za „Avaz“.

Drugim riječima, mišljenja je da naše sigurnosne agencije, ali i Oružane snage BiH trebaju ostvariti bližu saradnju sa NATO savezom kako bi se blagovremeno suprotstavljale hibridnim operacijama Ruske Federacije.

Podsjeća na to da, zapravo, njihove aktivnosti nikada nisu prekidane i da je realno očekivati da će se intenzivirati.

-Samo hibridno podrivačko djelovanje prema Bosni i Hercegovini nije prekidano, pa imate njihovog glavnog eksponenta, Dodika koji, zapravo, radi sve što mu oni nalože-navodi prof.dr. Kico.

Također, podsjeća da je Rusija htjela napraviti distrakciju, odnosno, skretanje pažnje sa operacija i agresije u Ukrajini na prostor zapadnog Balkana.

# NATO
# AHMED KLICO
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