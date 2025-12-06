Prije 34 godine srpska porodica Zec monstruozno je likvidirana u Zagrebu: Munib Suljić odveo je majku i kćerku i likvidirao ih

Navršile su se 34 godine od ubistva tročlane srpske porodice Zec u Zagrebu 1991. godine.

To je jedan od najtežih ratnih zločina nad srpskim civilima u Hrvatskoj koji nikad nije dočekao potpuni pravni epilog, saopštio je Dokumentaciono-informativni centar "Veritas".

U saopštenju je navedeno da ovaj slučaj i dalje predstavlja "simbol nekažnjivosti" pripadnika hrvatskih snaga tokom ratnih devedesetih.

Za ovaj zločin niko od neposrednih izvršilaca nikada nije pravosnažno osuđen, iako su počinioci bili identifikovani i prvobitno priznali djelo.

Najmonstruoznije likvidacije civila

Naglašeno je da se zločin nad porodicom Zec ubraja među najmonstruoznije likvidacije civila tokom ratova devedesetih, uz ubistva porodica Kozbašić, Čengić, Radosavljević i Olujić, pri čemu su gotovo sve bile mješovitog nacionalnog sastava.

"Ovaj slučaj je jedna od najdrastičnijih ilustracija urušavanja vladavine prava u ratnoj Hrvatskoj. Sve dok ovaj slučaj ostaje bez pune pravde, otvara se pitanje jednakosti žrtava i standarda pravosuđa u procesuiranju ratnih zločina", istaknuto je u saopštenju, prenosi Srna.



