Crnadak nakon posjete SAD: Više izvora mi je potvrdilo da se Dodik ne pridržava onog na šta se obavezao

Šef Kluba PDP-a u Narodnoj skupštini RS Igor Crnadak oglasio se na društvenim mrežama nakon posjete SAD.
- Dejton, vladavina prava i stabilnost u regionu ostaju čvrst okvir američke politike, a bez konkurencije glavni prioritet SAD trenutno je Južna interkonekcija. Podrška cjelovitoj Bosni i Hercegovini je neupitna, ali Vašington uvažava Republiku Srpsku i zato je nejasno zašto Vlada i druge institucije Republike Srpske još uvijek nisu otvoreno podržale prijedlog Vlade SAD.
Pitanja energije širom svijeta, ne samo kod nas, će biti u velikom fokusu američkog djelovanja, što je na IDU Forumu potvrdio i senator Dejv Mekkormik, predsjednik Komisije za energiju, kao i drugi predstavnici Republikanske partije. Razgovori sa predstavnicima zakonodavne vlasti i establišmenta u Vašingtonu potvrđuju da je nedavno skidanje sankcija bilo iznenađenje, ali da je, iako uz rezervu, prihvaćeno, zbog objašnjenja da postoje garancije da će nakon toga uslijediti prekid političkih napetosti i dugotrajna stabilnost.
U kabinetima u Vašingtonu stanje u Bosni i Hercegovini sada se prati i više nego uobičajeno, kako bi se utvrdilo da li će se očekivanja ispuniti. Koliko je tema važna, najbolje pokazuje činjenica da u Senatu i Kongresu Republikanci i Demokrate na ovom rade zajedno, uključujući i poseban zakon o problemu korupcije na Zapadnom Balkanu, koji je sve bliži usvajanju.
Iz više izvora nezvanično mi je potvrđeno da je prije deset dana Dodik upozoren da se ne pridržava onoga na šta se obavezao. Ne radi se o javnim izjavama senatora Greslija, nego o konkretnoj opomeni koja mu je prenesena preko jedne od njegovih najbližih saradnica. Važan sastanak sa generalnim sekretarom Evropske narodne partije Dolors Monserat i međunarodnim sekretarom Patrikom Folerom o budućnosti PDP-a, narednim izborima i evropskom putu BiH. Kao jedinom učesniku iz Bosne i Hercegovine, funkcioneri EPP-a i Međunarodne demokratske unije poželjeli su što brže ispunjenje uslova za zvaničan početak pregovora sa Evropskom Unijom o punopravnom članstvu - rekao je Crnadak.