Klanjana kolektivna dženaza naselju Kukavice kod Rogatice: Ukopana i ubijena djevojčica od sedam godina

Na mezarju Surovi u naselju Kukavice, Medžlis Islamske zajednice (MIZ) Rogatica danas je obavljena kolektivna dženaza namaz za četiri žrtve: Kulić Hajriji, rođenoj Vražalica, Kulić Sulji, Kulić Ameli i Kulić Šahi, rođenoj Turković, ubijene 1. juna 1992. godine tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu.

Najmlađa žrtva je sedmogodišnja Kulić Amela, što jasno ilustruje svirepost zločina i zločinačkih motiva.

Djeca Gaze

Uz osvrt na tu činjenicu, muftija goraždanski Remzija ef. Pitić je podsjetio da se i kur'anskim tekstom tematiziraju ovakvi zločini, uz navoođenje prizora djevojčice koja će na Sudnjem danu pitati zbog kakvog je grijeha ubijena.

– Naša Amela će pitati, kad se čovječanstvo skupi na Sudnjem danu: "Šta sam to ja bila kriva pa nisam imala pravo živjeti?" Kao što će ih pitati djeca Gaze, djeca Sarajeva i sva djeca ovoga svijeta koja nisu imala pravo da žive zato što su se malo drugačije zvali i malo drugačije izgledali – napomenuo je muftija Pitić.

Upozorio je da veliko civilizacijsko pitanje treba biti usmjereno prema traženju odgovora šta se dešava u kućama i okruženju, pa se proizvede toliko zla u ljudima da mogu ubijati čak i djecu.

– To bi moralo biti ozbiljno pitanje za one koji stoljećima proizvode takve monstrume i koji nikad nisu rekli: "Žao nam je." ili "Ne u naše ime." To je pitanje za one koji se slažu sa svim zločinima koje su pripadnici njihovog naroda počinili. To je ozbiljno pitanje za njih, za njihovo sutra i njihovo prekosutra – naglasio je muftija Pitić.

Amelin otac Mustafa nije imao riječi kojima bi opisao današnji dan i vlastite osjećaje. Težinu trenutka i života nakon zločina je nemoguće opisivati ali, kako kaže, barem će znati na kojem je mjestu ukopao kćerku i gdje može doći.

Tražio kosti

Suljin i Šahin sin Rasim je 33 godine tražio kosti svojih roditelja. U taj period su stala nadanja, trud i neodustajanje.

– Odvedeni su preko puta našeg sela, na lokaciju koja je poprilično blizu. Tu su ih pobili i zapalili štalu. Mi ih ne možemo vratiti, ali moramo govoriti i opominjati. Teško je pričati, ali to nam je obaveza. Prema njima i prema svima koji dolaze – ispričao je Rasim.

Dženazi je prisustvovao i glavni imam MIZ Rogatica Amel ef. Kozlić, koji je podsjetio na status šehidske žrtve kod Allaha, dž.š., ali i trajnu opomenu i upozorenje koju treba nositi sjećanje na počinjene zločine, javlja MINA.