Košarac po starom: "Besmisleno je raspravljati o Planu rasta dok okupator Šmit ne povuče zakone"

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Staša Košarac, dežurni blokader u Vijeću ministara, rekao je za RTRS da nema nikakvog pomaka u Planu rasta dok se iz pravnog prometa ne povuku odluke, kako kaže, "lažnog visokog predstavnika" i poručio da je besmisleno raspravljati o tome.

- BiH je nakaradna i konfuzna zemlja, u kojoj djeluju razne političke (ne)prilike i pojave. Osim dezorjentisanih politika dvije trojčice, na političkoj sceni imamo izrazito antiustavno i antidejtonsko djelovanje lažnog visokog predstavnika Schmita, kao i Delegaciju EU, koja pod krinkom napretka na EU putu pokušava da uslovljava ovu zemlju raznim "moranjima" - kaže Košarac.

Dva zakona

U priči o tom EU putu, dodaje on, reformskoj agendi i planu rasta aktuelni su zakoni o sudu i VSTV BiH.

- To je pravna papazjanija, koja zahtijeva da se promptno iskristališe i uvede u ustavne okvire. Ustav kaže da Parlamentarna skupština donosi zakone. Danas zakone predlaže ministar, grupa poslanika u PSBiH, a niko nam ne garantuje da se okupator Šmit ponovo neće drznuti da nešto nametne - poručio je.

Kako je rekao "u ovoj suludoj zemlji nema garancije".

- Ako istinski žele da BiH napravi bilo kakav pomak, rješenje je jednostavno: iz pravnog prometa moraju se povući sve odluke nelegitimnog Šmita i one koje su ranije nametali visoki predstavnici. Neophodno je da napravimo rekapitulaciju i uspostavimo poredak u skladu sa Ustavom, kojim je, ponovit ću, definisano da je PSBiH nadležna za usvajanje zakona - naveo je on.

Plan rasta

Ističe da je Plan rasta tek zbir želja.

- Tu neće biti nikakvog pomaka dok se iz pravnog prometa ne povuku odluke lažnog visokog predstavnika. Do tada, besmisleno je raspravljati o Planu rasta - poručio je on.