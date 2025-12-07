Kulenović: Odbaciti hegemonijski politički vokabular radi demokratske tranzicije BiH

Mora se odbaciti jezik koji bosansku državu drži u necivilizacijskim projekcijama posebnog slučaja, svojevrsnog corpusa separatuma zarobljenog diskriminatornog političkog sistema bez realne mogućnosti napretka i države i društva, izjavio je Adil Kulenović, predsjednik nezavisne asocijacije intelektualaca „Krug 99“ u Sarajevu.

On je to kazao kao uvodničar na današnjoj sesiji „Kruga 99“ o temi „Odbaciti hegemonijski politički vokabular radi demokratske tranzicije BiH“, održanoj povodom 30 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma.

„Krug 99“ je, po Kulenovićevim navodima, sačinio nacrt analitičke studije hegemonijskog vokabulara, etnopolitičkog sistema i evropskih standarda, kao i Razlikovnog rječnika, koji će nakon rasprave i doprinosa svih članova asocijacije prerasti u njen dokument. U pripremi je i glosar političkih pojmova Bosne i Hercegovine, s jasnim razlikovnim značenjem onih koji se koriste u BiH i onih koji se koriste u značenjima iz evropskih demokratskih standarda, najavio je.

- Bosna i Hercegovina se danas nalazi u političkom prostoru u kojem i dalje dominira jezik prošlog stoljeća — jezik u kojem se bosanska nacija shvata kao etnička zajednica a ne kao politička zajednica građana – suverena nacija i dejtonske zamke koja onemogućava realan i otvoreni put ka Briselu. Ova studija pokazuje kako takvo poimanje nacije, i prošlo i sadašnje, nije samo teorijska razlika nego temeljni alat političke kontrole. Upravo zato u cijeloj studiji dosljedno izbjegavamo pojam „međunarodni“ a koristimo pojam internacionalni jer on preciznije opisuje odnose između država kao političkih subjekata a ne između etničkih grupa – kazao je Kulenović.

Pojam internacionalni naglašava odnose između država — subjekata internacionalnog prava — dok pojam međunarodni na Balkanu često biva iskrivljen tako da sugerira odnose između „naroda“. Kao da postoje sudovi, institucije, deklaracije, rezolucije, odnosi itd., između naroda, a ne zajednice suverenih država. To direktno podržava etnonacionalni narativ Srbije i Hrvatske o Bosni i Hercegovini kao „zajednici naroda“, a ne kao političkoj zajednici svojih građana. Upravo ta terminološka ambivalencija decenijama proizvodi pogrešno tumačenje ustavnog poretka BiH. I to je jedan od razloga što se studija odlučno opredjeljuje za internacionalni vokabular i razvoj političkog vokabulara u saglasju s tim pojmovnim određenjem i političkom praksom, pojasnio je predsjednik "Kruga 99".

U središtu hegemonijskog narativa Srbije i Hrvatske je upravo etnički definisan pojam nacije. U oba politička diskursa nacija je razumijevana kao „narod“, povijesno-kulturalna i biološka zajednica. Takvo shvatanje nacije omogućava hegemonijskim i etnonacionalnim elitama da se pozicioniraju kao jedini legitimni tumači političkih prava u bosanskoj državi, što dovodi do potpunog neevropskog potiskivanja građanina kao političkog subjekta. Studija pokazuje da je to nasljeđe jugoslavenskog i sovjetskog koncepta „naroda i narodnosti“ — i Dejtonskog sistema koji je i nastao da bi kolektiv bio važniji od pojedinca, kazao je također Kulenović.

Najproblematičniji pojmovi u tom sistemu, po njegovi riječima su 'konstitutivni narod', 'legitimno predstavljanje' i 'vitalni nacionalni interes'. Umjesto da služe zaštiti kulturnih identiteta ili sprečavanju diskriminacije, ovi pojmovi se koriste kao instrumenti za blokadu institucija, onemogućavanje funkcionalne vlasti, manipuliranje izborima, sprečavanje građanske jednakosti, održavanje etničke dominacije i diskriminaciju.

- Pojam suvereniteta razotkriva ključnu razliku: u hegemonijskom narativu Srbije i Hrvatske, suverenitet pripada etničkim zajednicama, dok u evropskoj političkoj teoriji, suverenitet pripada državi i ostvaruje se kroz građane. To je razlog zašto i Beograd i Zagreb gotovo uvijek priznaju „teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine“, ali izbjegavaju izgovoriti izraz suverenitet Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države. Prvi termin priznaje geografiju a drugi priznaje politički subjektivitet — a upravo se taj subjektivitet osporava – riječi su Adila Kulenovića.

Studija razotkriva i manipulativnu upotrebu pojmova poput „musliman“, „kršćanin“ te geografskog izraza „sarajevska kotlina“. U političkom govoru, oni se koriste kao simbolički alati mobilizacije i polarizacije. „Musliman“ se instrumentalizira da bi se Bošnjaci predstavili kao nepolitički, predmoderni kolektiv, „kršćanin“ kao marker navodne ugroženosti, dok se „sarajevska kotlina“ koristi da delegitimiše ideju da Bosna i Hercegovina ima svoje političko središte i kontinuitet.

Kroz takve pojmove ,Srbija i Hrvatska izgradile su i održavaju paralelne strukture moći u BiH: „meke“ strukture (crkve, obrazovanje, kultura, mediji) i otvorene političke strukture (specijalne veze RS–Srbija, političko mentorstvo, institucionalni utjecaj na hrvatske i srpske političke stranke u BiH). Paralelno s tim, obje države aktivno lobiraju u internacionalnim institucijama — Evropskoj uniji, Vijeću Evrope, diplomatskim mrežama — promovišući narativ da je BiH „zajednica konstitutivnih naroda“ a ne suverena država svojih građana.

Ovaj dvostruki mehanizam — unutrašnja paralelna moć + vanjsko internacionalno lobiranje — održava Bosnu i Hercegovinu u stanju u kojem jeste kao državu sa priznatim granicama, ali osporenim političkim određenjem suverene države i nacije priznate prijemom u Ujedinjene nacije.

Upravo zato studija "Kruga 99" nudi Razlikovni rječnik kao alat za demontažu hegemonijskog vokabulara. U njemu se hegemonijski pojmovi poput suvereniteta, federalizma, entiteta, građanina, javne politike, pravne države, političke kulture, identiteta i javnog interesa - vraćaju u svoje evropsko i demokratsko značenje.