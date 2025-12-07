Okončano deminiranje dionice bivše uskotračne pruge u Novom Goraždu

U opštini Novo Goražde okončani su radovi na deminiranju terena na lokalitetu Gajevi, između Ustiprače i naselja Mašići, uz magistralni put M-20 – potvrdio je šef Sektora za razvoj, poljoprivredu i društvene djelatnosti opštine Novo Goražde Tomislav Čarapić.

Ovaj projekat deminiranja jedan je od ključnih koraka za nastavak uređenja sportsko-rekreativne staze koja prolazi nekadašnjom trasom uskotračne željezničke pruge u gornjem toku rijeke Drine.

Radove na deminiranju dionice u Novom Goraždu u proteklih pola godine vršili su demineri Oružanih snaga BiH.

- Taj lokalitet je površine oko 60.000 metara kvadratnih i Centar za uklanjanje mina BiH (BH MAC) je napravio projektni zadatak po kojem su pripadnici OSBiH vršili deminiranje, i prije nekoliko dana je ozvaničen završetak tih radova.

Na lokalitetima Gajevi 1 i 2, kako su označeni, izvršeno je deminiranje 38.000 metara kvadratnih, a ostatak je nepristupačan teren, uz samu obalu Drine, i kosine koju nije bilo moguće provjeriti sa inžinjerijom. Pronađen je značajan broj aktivnih minsko-eksplozivnih sredstava na tom lokalitetu – precizirao je Čarapić.

Podsjetio je da su aktivnosti na deminiranju počele prilikom izrade Studije i plana izgradnje i uređenja biciklističke staze od Novog Goražda do Foče, trasom starog Ćire.

- Imali smo tu dionicu od Ustiprače do naselja Mašići koja je prolazila kroz minsko polje i naporima svih koji su uključeni u ovaj projekat to je riješeno i ova dionica je sada predata da se može bezbjedno koristiti – naglasio je Čarapić.

Napomenuo je da je projekat deminiranja od velikog značaja i za lokalno stanovništvo, ali i za sve rekreativce i građane koji koriste ovu dionicu.

- Podsjećam da smo 22. marta 2008. na tom lokalitetu imali tragičan incident gdje su poginula tri službena lica, dva policajca i jedan službenik civilne zaštite jer je to stvarno bilo rizično područje. Nalazi se uz veoma frekventnu putnu komunikaciju kojom godišnje prođe oko 2 miliona vozila. Imamo dosta rekreativaca, ribara i ljudi koji vole šetnje u prirodi, tako da je predstavljalo veliku opasnost i deminiranje ove lokacije je velika stvar da i ljudi koji žive u blizini mogu normalno funkcionisati – naveo je Čarapić.

Dodao je da se sada može raditi na daljnjem uređenju ove dionice kroz projekat uspostave biciklističke staze koja povezuje četiri općine, Novo Goražde, Goražde, Foču i Foču u FBiH.

Projekat uspostave sportsko – rekreacione staze nekadašnjom uskotračnom željezničkom prugom u Gornjem dijelu rijeke Drine realizuje se u okviru projekta „ EU za lokalne zajednice koji finansira Evropska unija, a provode Centar za promociju civilnog društva i njemačka nevladina organizacija „HELP“.