Komšić prisustvovao prijemu u Birminghamu povodom Dana državnosti BiH

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prisustvovao je prijemu u Birminghamu povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, na poziv počasnog konzula Bosne i Hercegovine za Midlands Anesa Cerića, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.

Komšić se obratio prisutnima zahvalivši Udruženju BH UK Network i dr. Waqaru Azmiju te britanskoj nevladinoj organizaciji „Remembering Srebrenica“ za sve što čine za Bosnu i Hercegovinu. Istaknuo je da Dan državnosti Bosne i Hercegovine nosi duboko historijsko, identitetsko i emotivno značenje za sve građane te simbolizira tradiciju multietničnosti, zajedništva i vrijednosti koje moramo čuvati i prenositi budućim generacijama.

Istaknuo je također zahvalnost institucijama i građanima Ujedinjenog Kraljevstva za dugogodišnju podršku Bosancima i Hercegovcima koji su u ovoj zemlji pronašli utočište, sigurnost i priliku za novi početak. Naglasio je da je prijateljstvo koje je Velika Britanija pokazala prema Bosni i Hercegovini trajno upisano u kolektivnu svijest našeg naroda.

Govoreći o Danu državnosti, predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić poručio je da Bosna i Hercegovina i danas živi ideju ZAVNOBiH-a iz 1943. i 1944 godine.

- To je ideja jednakosti naroda Bosne i Hercegovine i ideja jednakosti nas kao pojedinaca. Tu filozofiju ZAVNOBiH-a preuzeo je čak i Dejtonski mirovni sporazum - rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić.

Naglasio je da je 25. novembra 1943. obnovljena državnost Bosne i Hercegovine koja je kao država postojala i prije toga; postojala je kao kraljevstvo, zatim bila u sastavu Otomanske imperije, a bila je i poseban korpus u okviru Austro-Ugarskog carstva te kao republika u okviru SFRJ.

- BiH je duboko ukorijenjena i ima svoje utemeljenje u historiji, politici i društvenim procesima. Da nije bilo 25. novembra, ne bi bio moguć ni 1. mart i nezavisnost BiH i ta dva datuma su uzajamno povezana - naglasio je predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić.

Pohvalio je i angažman BH UK Networka, organizacije koja je tokom tri decenije izrasla u jednog od najvažnijih stubova bosanskohercegovačke dijaspore u Ujedinjenom Kraljevstvu. Pohvalio je njihov predan rad, uključujući i veliki uspjeh kupovine i obnove Bosanske kuće u Birminghamu, koja je danas prepoznatljiv centar zajednice, mjesto očuvanja identiteta i simbol prijateljstva, solidarnosti i humanosti.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić je naglasio da BH UK Network, Počasni konzulat BiH za Midlands i organizacija „Remembering Srebrenica“ predstavljaju ključne partnere Bosne i Hercegovine u jačanju povezanosti s bh. građanima te u promociji Bosne i Hercegovine u britanskom društvu.