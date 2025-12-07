Mufid Garibija, arhitekta i dobar poznavalac historije grada: Braća Morići podigoše bunu zbog nepravde Osmanlija

Sredinom 18. stoljeća u Sarajevu se odvila buna koja je ostavila kako pisani trag u knjigama, tako i onaj usmeni, pa su se tako pripovijedale predaje i prepričavale priče unutar kafana, na sijelima i ostalim skupovima Sarajlija. Čuvena braća Morići podigoše bunu zbog nepravde koju su provodile osmanske vlasti. Naime, prilikom izvođenja vojnih operacija širom Carevine, odvodili su veliki broj naših mladića na vojne frotove, od kojih se mnogi nikada nisu vratili. Pored braće Morića, koji su pripadali staležu aga, u buni su učestvovali i ostali uglednici grada, poznati begovi, ali i učevnije i imućnije Sarajlije. Oni su se okupljali kako bi dogovorili dalje korake. Sastanci su se najčešće održavali u Kolobara hanu koji je izgradio utemeljitelj Sarajeva Isa-beg Ishaković. Među glavnim pristalicama bune, pored Morića, našla su se i zvučna sarajevska prezimena poput Halilbašića, Đženetića i dr. Grupa pristalica Povod njihove velike bune smatra se nalog za mobilizaciju koji je stigao iz Stambola, što je utjecalo na to da se stanovnici zabrinu. Kada je pobuna otpočela, centralne osmanske vlasti su se zabrinule iz razloga što se oko pokretača bune, naročito Morića i Halilbašića, okupio veliki broj pristalica.

Spomen-ploča . Avaz Spomen-ploča . Avaz

No, kada su vlasti popustile pred pobunom, Morići, Halilbašići kao i ostale vođe nisu raspustili svoje grupe pristalica nego su ih počeli dodatno naoružavati i opremati zbog čega se počeo razvijati međusobni rivalitet. Iako zajednički neprijatelj više nije bio problem, rivalstvo koje se najviše uočavalo između Morića i Halilbašića je bilo sve veće. Vođe su opremale vojnom opremom svoje grupe i odane pristalice radi sigurnosti i prestiža. Morići su naročito štitili slabije slojeve društva i nisu dozvoljavali ni najmanji vid ugnjetavanja. Djed braće Morić bio je Hasan-aga, otac Mustafa-aga, a njihova majka Amina bila je iz begovske porodice. Stariji brat Morića zvao se Mehmed, a bio je poznat po nadimku Pašo. Mlađi Morić zvao se Ibrahim - Ibro. Treći brat Alija je nažalost preminuo mlad, a imali su i sestru Atiju. Morići su bili poznati i po tome da su čuvali Dubrovčane koji su dolazili da trguju u Sarajevo i koji su imali svoju mahalu u Latinluku, pored Latinskog mosta, te su tako bez problema mogli da obavljaju svoje poslove. Rivalitet između Morića i Halilbašića, bio je izražen i napet, pa je nerijetko dolazilo i do obračuna između njih. Halilbašići su bili begovska porodica i bili su u blagoj prednosti u odnosu na Moriće koji su bili aginska porodica. Vrhunac nesuglasica bio je pokušaj mlađeg brata Morića da ukrade sestru Halilbašića, te je oženi bez saglasnosti njene porodice. Iako je njihova ljubav bila neizmjerna, Halilbašići su otkrili Morićeve namjere te spriječili čin otmice i udaje na vrijeme. Ipak, nakon izvjesnog vremena, u Begovoj džamiji u Sarajevu, došlo je do zvaničnog pomirenja ove dvije porodice kome su svjedočile i prisutne džematlije. Nedugo zatim, pomirenje je krunisano i brakom između Ibre i Ajke, što je dodatno zbližilo ove dvije porodice. Također, ono što je učinilo poznatim prezime Morića u široj narodnoj masi je i čuveni Morića han, koji se prije njihovog iznajmljivanja zvao Novi han. Ovaj han, prije Morića bio je iznajmljen jednoj drugoj sarajevskoj porodici koja nije imala potomaka, što je i bio razlog zbog kojeg je vraćen Gazi Husrev-begovom vakufu, koji ga je kasnije iznajmio Morićima. S druge strane, porodica Halilbašić imala je veliko imanje u blizini Sarajeva, tačnije u Kotorcu, a bili su nastanjeni na suprotnoj strani od porodice Morić, tačnije na Kovačima u blizini mahalske džamije, smješteni u begovske dvore. Porodica Morića živjela je na lijevoj strani Miljacke, iznad Vekil Harčove džamije, koja je u narodu poznata kao Hadžijska džamija te su također posjedovali velike dvore. Izvršena odmazda Zaplet ove priče počinje spletkom koja se odvila u Sarajevu. Naime, pojedini trgovci u dosluhu sa zvaničnom vojskom, pokušali su da slome pobunu Morića tako što su namjeravali da odvoje jednog od vođa te da ga pogube. U takvim težnjama, uspjeli su nagovoriti Sara Murata koji je bio jedan od vođa bune pored Morića, da ode u rezidencuju janjičarskog komandanta Mehmeda, kako bi se sklopio dogovor. No, nakon što je Sara Murat zaista otišao, Mehmed ga je lično pogubio. Upravo ovaj čin prevare izazvao je veliki revolt kod Morića i njegovih pristalica nakon čega je izvršena odmazda te je tako komandant Mehmed pogubljen, ali i njegova pratnja kao i šest trgovaca koji su učestvovali u spletki Sara Muratovog pogubljena. Nakon svih ovih dešavanja, Sarajlije su se uplašile kako će vlasti iz Stambola reagovati kada saznaju za smaknuće janjičarskog vojskovođe. No, na čuđenje svih, nista se čudno nije dešavalo, tek kada se situacija skroz primirila i kada se stanovništvo vratilo svojim uobičajenim aktivnostima, doušnici su vojnoj jedinici koja je došla do grada, prenijeli informaciju gdje se nalaze Morići, nakon čega su braća na prepad uhapšena zajedno sa svojom grupom i to bez mogućnosti da se pruži bilo koji vid otpora. Sve se odvilo poslije ikindija-namaza u Bakar-babinoj džamiji u Sarajevu na At mejdanu, nakon čega su Morići provedeni s lancima preko Sarača, uz strme Kovače, pa sve do Jekovca, gdje ih zatvoriše u Bijelu tabiju.

Arheološki park At mejdan s Bakr-babinom džamijom . Avaz Arheološki park At mejdan s Bakr-babinom džamijom . Avaz