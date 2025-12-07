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POSLANIK U NSRS

Đajić: Udruženje "Daun sindrom centar" posebnu zahvalnicu posthumno dodijelilo Halidu Bešliću

Ovo priznanje bit će uručeno njegovom sinu Dini, koji zbog ranije preuzetih obaveza nije mogao prisustvovati obilježavanju velikog jubileja mojih drugara, rekao je Đajić

Vlado Đajić: Bio veliki prijatelj Halida Bešlića. Facebook - Pixsell

S. S.

7.12.2025

Bivši direktor UKC-a RS i poslanik u NSRS Vlado Đajić otkrio je da je posebnu zahvalnicu povodom 15 godina od osnivanja Udruženja „Daun sindrom centar“ Banja Luka posthumno dobio njihov veliki prijatelj Halid Bešlić.

- Ovo priznanje bit će uručeno njegovom sinu Dini, koji zbog ranije preuzetih obaveza nije mogao prisustvovati obilježavanju velikog jubileja mojih drugara, ali je obećao da će u narednom periodu doći u Banju Luku.

Želim još jednom da se prisjetimo posebne slike „Drvo života“, koju su mu izradili moji drugari iz Daun sindrom centra, a koju je Halid čuvao do posljednjeg dana u bolesničkoj sobi. Sa posebnim emocijama prisjećamo se i jedne od naših posljednjih prepiski, koje danas imaju još veću težinu. Počivaj u miru, prijatelju. Tvoje pjesme, tvoja dobrota i tvoj duh živjeće zauvijek sa nama - napisao je Đajić.

Inače, Đajić je jednom prilikom Halidu Bešliću spasio život, a bili su veliki prijatelji.

# HALID BEŠLIĆ
# VLADO ĐAJIĆ
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