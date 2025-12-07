Đajić: Udruženje "Daun sindrom centar" posebnu zahvalnicu posthumno dodijelilo Halidu Bešliću

Bivši direktor UKC-a RS i poslanik u NSRS Vlado Đajić otkrio je da je posebnu zahvalnicu povodom 15 godina od osnivanja Udruženja „Daun sindrom centar“ Banja Luka posthumno dobio njihov veliki prijatelj Halid Bešlić.
- Ovo priznanje bit će uručeno njegovom sinu Dini, koji zbog ranije preuzetih obaveza nije mogao prisustvovati obilježavanju velikog jubileja mojih drugara, ali je obećao da će u narednom periodu doći u Banju Luku.
Želim još jednom da se prisjetimo posebne slike „Drvo života“, koju su mu izradili moji drugari iz Daun sindrom centra, a koju je Halid čuvao do posljednjeg dana u bolesničkoj sobi. Sa posebnim emocijama prisjećamo se i jedne od naših posljednjih prepiski, koje danas imaju još veću težinu. Počivaj u miru, prijatelju. Tvoje pjesme, tvoja dobrota i tvoj duh živjeće zauvijek sa nama - napisao je Đajić.
Inače, Đajić je jednom prilikom Halidu Bešliću spasio život, a bili su veliki prijatelji.