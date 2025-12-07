Predbožićni period u Hercegovini sve prepoznatljiviji: Blagdanska atmosfera i adventi

Tako je tradicija brojnih božićnih sajmova i adventskih manifestacija, poput onih u Beču, Budimpešti ili Pragu, pronašla svoje mjesto i u našoj zemlji. Predbožićni period u Hercegovini, uglavnom, u znaku je adventskih manifestacija, a sve imaju zajednički cilj koji se ogleda u stvaranju tople, otvorene i pristupačne blagdanske atmosfere za sve generacije.

Već tradicionalno, napominje, održat će se i Advent Night Run koji iz godine u godinu privlači sve veći broj trkača.

- Kroz program tokom Adventa u Ljubuškom ima za svakoga ponešto od predstavljanja knjiga, izložbi likovnih radova, kreativnih radionica, dječijih nastupa, predstava pa sve do brojnih glazbenih nastupa. Ove godine kao novost u programu održat će se i kulinarsko natjecanje tri srijede tokom prosinca kao jedna nova, drugačija dimenzija druženja na adventu. Također novost programa je predstava „Orašar“ u organizaciji Glazbene škole Ljubuški, HKD Napredak-Podružnica Ljubuški koji su udružili snage sa Športskim plesnim klubom Zrinjski iz Mostara - priča Pinjuh.

Kao i do sada, i ove godine je u Ljubuškom dostupno klizalište, a klizanje je, govori ona, besplatno, dok kroz ukrašeni grad vozi turistički voz koji predstavlja poseban doživljaj onim najmlađima.

- Ulice grada sjaje blagdanskim svjetlima i božićnim ukrasima.Ovo vrijeme posebno donosi radost, veselje i zajedništvo za cjelokupno stanovništvo. Mi smo sretni što i ove godine građanima i posjetiteljima možemo ponuditi sadržaj kako bismo upotpunili ovo predblagdansko vrijeme i kako bismo ga proveli u ugodnom druženju sa svojim prijateljima i obitelji - kaže Pinjuh za „Avaz“.

- Advent u Ljubuškom nam je važan projekt svake godine. Nastojimo svake godine raditi na obogaćivanju sadržaja, kako bismo dali doprinos kulturnom životu grada - podvlači Pinjuh.

Dok Ljubuški, tradicionalno, ulaže u adventski program, i u Širokom Brijegu su se ove godine svojski potrudili da cijelu priču podignu na viši nivo.

Mario Mandić, koji godinama stoji iza uspješne manifestacije Street Food Fest u Širokom Brijegu kaže da adventske manifestacije u Hercegovini generalno rastu iz godine u godinu. Upravo ukazuje na to da je Ljubuški tu priču podigao na viši nivo, ali i da Široki Brijeg znatno unapređuje cijelu manifestaciju. Podsjeća da se unazad nekoliko godina održavala manifestacija pod nazivom „Šta ti možeš učiniti za Božić“, koja je bila isključivo humanitarnog karaktera i koja je trajala tri dana. Priča je, veli, imala pozitivan odjek, ali i svojevrsni žal što je kratkog karaktera.

- Ljudi su posjećivali druge gradove, metropole i vidjeli su kako adventski i božićni sajmovi izgledaju i tada se stvorila ideja o ozbiljnijem programu, što je Grad Široki Brijeg uzeo u svoje ruke - priča nam Mandić, koji je ove godine osmislio vizuelni identitet adventa u Širokom Brijegu.

Nakon „lutanja“ s lokacijama na kojoj se odvijao Advent u Širokom, konačno se ove krenulo u renovaciju i uljepšavanje užeg dijela grada.

Ivan Kraljević, savjetnik gradonačelnika Širokog Brijega za kulturu i informiranje, priča nam da su ove godine tokom cijelog trajanja Adventa vodili računa o tome da to bude događaj za cijelu porodicu, od najmlađih do najstarijih.

- Uzeli smo u obzir da je Široki Brijeg manja sredina i nismo htjeli praviti pretjeranu pompu, vodeći računa koliko Široki brijeg može privući ljudi. Prvi korak koji smo napravili jeste da smo vratili Advent u središte grada i taj novouređeni trg plijeni svojom ljepotom, a to je posebno bilo izraženo nakon paljenja prve adventske svijeće. Također, broj naših sugrađana koji je došao daje nam elan da nastavimo putem koji smo krenuli - govori Kraljević.

Tokom trajanja manifestacije bit će priređeni brojni programi, koncerti, radionice za djecu, književne večeri s tematikom predbožićnog vremena, filmske projekcije i drugi. Misao vodilja je bila zadržati lokalni šarm i autentičnost.

- Stavili smo fokus i na određeni turistički potencijal koji može advent kao takav ponudi, ali stavljajući naglasak na to da je riječ o maloj sredini i da ne možemo parirati drugim većim gradovima. Tako smo krenuli od toga da je Široki Brijeg grad obitelji, imamo najveći prirodni prirast u Federaciji BiH, ali vjerujem da je to i državi, tako da već treću godinu u nizu u Širokom Brijegu se rađa gotovo 400 djece, i to je doista na ponos svima nama. Upravo, sve što radi Gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Ivom Pavkovićem, koji je u prvoj godini mandata pokazao veliku volju, elan i na kraju krajeva potvrdio se svojim radom, podređena tome da će sve to koristiti našim budućim generacijama. To nam je, dakle, bila polazna tačka - grad obitelji, sadržaj prilagođen za obitelji - govori Kraljević.

Povijest i identitet

Druga značajka u turističkom potencijalu jeste to da su, kako iznosi, za službeni motiv ovogodišnjeg Adventa izabrali rozetu kao arhitektonski i kulturni simbol inspiriran kamenom ružom-rozetnim prozorom širokobriješke crkve.

- Širokobriješka rozeta, kao važan dio lokalne kulturne baštine, nakon promocije kroz Briješka zvona reinterpretirana je u nove božićne ukrase koji krase naš grad. U suvremenom obliku božićnog nakita zadržava povezanost s poviješću i identitetom našega mjesta te pridonosi stvaranju posebnog blagdanskog ugođaja - ističe Kraljević.

Posušje i Grude

I u Posušju već nekoliko godina grade vlastiti identitet adventskog programa. Premda manjih razmjera od ljubuškog i širokobriješkog, brojni događaji privlače veliki broj posjetilaca. Gradski trg ukrašen je rasvjetom, a lokalni kafići u decembru uvode posebne večeri, blagdanske ponude i produženo radno vrijeme.

U Grudama se i ove godine održava tradicionalna manifestacija „Božić svima“, adventsko okupljanje koje iz godine u godinu privlači sve više posjetilaca.

Ovogodišnje izdanje donosi još raskošniji program, više zabave, raznovrsnije okuse i najtopliju božićnu atmosferu do sada.

Organiziran kompletan program

- Renoviran je trg dr Ante Starčevića koji je i prije kroz povijest u Širokom Brijegu bio glavni trg i ove godine se Advent održava upravo na toj lokaciji. Sve, jednostavno, sada puno ljepše izgleda, sami ambijent je puno ljepši nego na prethodnim lokacijama, raznolika je ponuda sadržaja i, uglavnom, prvi put je organiziran kompletan program koji ima, takoreći, glavu i rep i to građani prepoznaju. Ovo je početna tačka, jer smatram da se u narednim godina Advent treba širiti i rasti. A sve ukazuje na to da će se ta priča razvijati - govori nam Mandić.

Širokobriješka rozeta, kao važan dio lokalne kulturne baštine, reinterpretirana je u nove božićne ukrase koji krase naš grad, navodi Kraljević.