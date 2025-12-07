Trojka: Dodik reketari EU u pokušaju da postane prihvatljiv sagovornik na nivou BiH, neće mu proći

Antievropski orijentiran Milorad Dodik, bosnofob i vodeći propagator i implementator štetnih ruskih interesa u BiH, ponovo putem poznatog modela: “ucijeni i zaprijeti”, reketari EU u pokušaju da postane prihvatljiv sagovornik na nivou BiH, navodi se u zajedničkom saopćenju državnih parlamentaraca iz stranaka Trojke. - Pokušaj vraćanja izolovanog Dodika za pregovarački sto je osnovni razlog zbog čega SNSD ne želi da glasa za evropske zakone koji bi BiH omogućili otvaranje pregovora sa EU. Iza takve retoričke fasade krije se u stvari poruka SNSD-a da će biti poslušni i kooperativni ako Dodik opet bude učesnik u političkim procesima na nivou BiH.

To se, što se tiče stranaka Trojke, neće dogoditi. Milorad Dodik je politička štetočina čije secesionističke aktivnosti ruše ustavni poredak, a šovinistička retorika vodi ka podjelama i etničkoj netrpeljivosti, čime potkopava procese ekonomskog napretka, saradnje i ugrožava mir i stabilnost. Zbog toga, Dodik za stranke Trojke i dalje ostaje apsolutno neprihvatljiv politički sagovornik.