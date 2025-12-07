Trojka: Dodik reketari EU u pokušaju da postane prihvatljiv sagovornik na nivou BiH, neće mu proći

Antievropski orijentiran Milorad Dodik, bosnofob i vodeći propagator i implementator štetnih ruskih interesa u BiH, ponovo putem poznatog modela: “ucijeni i zaprijeti”, reketari EU u pokušaju da postane prihvatljiv sagovornik na nivou BiH, navodi se u zajedničkom saopćenju državnih parlamentaraca iz stranaka Trojke.
- Pokušaj vraćanja izolovanog Dodika za pregovarački sto je osnovni razlog zbog čega SNSD ne želi da glasa za evropske zakone koji bi BiH omogućili otvaranje pregovora sa EU. Iza takve retoričke fasade krije se u stvari poruka SNSD-a da će biti poslušni i kooperativni ako Dodik opet bude učesnik u političkim procesima na nivou BiH.
To se, što se tiče stranaka Trojke, neće dogoditi. Milorad Dodik je politička štetočina čije secesionističke aktivnosti ruše ustavni poredak, a šovinistička retorika vodi ka podjelama i etničkoj netrpeljivosti, čime potkopava procese ekonomskog napretka, saradnje i ugrožava mir i stabilnost. Zbog toga, Dodik za stranke Trojke i dalje ostaje apsolutno neprihvatljiv politički sagovornik.
Pozivamo EU da se okrene evropski orijentiranim strankama na nivou BiH koje, uz neophodno imenovanje nedostajućeg ministra sigurnosti BiH, imaju potreban kapacitet u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti da u zahtijevanoj dinamici uspješno realizuju sve trenutne obaveze iz evropske agende BiH. Istovremeno, u vezi sa procesom usvajanja izmjena i dopuna Zakona o sudu i Zakona o VSTV-u, još jednom, preventivno, skrećemo pažnju ministru Bunozi i VM BiH da isključivo usvoje onaj tekst zakona koji koji je usklađen sa stavovima EU i koji osigurava zeleno svijetlo za otvaranje pregovora.
Sve drugo bi, imajući u vidu nelogičnu ideju da se nepotpuni zakoni usvoje na VM a onda “popravljaju” u Parlamentu za šta nema dovoljno vremena imajući u vidu rokove, predstavljalo bespotreban avanturizam i onemogućilo bi otvaranje pregovora kao ključni korak na putu EU integracija - navode iz Trojke.