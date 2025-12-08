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FHMZ

Pretežno oblačno u Bosni, sunčanije u Hercegovini uz blagi porast temperatura

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10°C, na jugu zemlje od 12 do 16°C

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Anadolija

Dž. R.

8.12.2025

Danas se očekuje više sunčanog vremena na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. 

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10°C, na jugu zemlje od 12 do 16°C.

U Sarajevu pretežno oblačno. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 3°C, a najviša dnevna oko 7°C.

Stabilno vrijeme, uz povremene sunčane intervale i blagi porast temperatura, pozitivno će djelovati na većinu populacije. Osjetljive grupe poput hroničnih bolesnika, starijih i djece, ne trebaju se izlagati pretjeranim aktivnostima. 

Neophodno je posvetiti pažnju primjerenom odijevanju i zaštiti od hladnoće, izraženije tokom jutra i večeri. U Bosni, prije podne mjestimično maglovito, ugodnije u poslijepodnevnim satima, u Hercegovini sunčanije i toplije većim dijelom dana.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# BIH
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