Pretežno oblačno u Bosni, sunčanije u Hercegovini uz blagi porast temperatura

Danas se očekuje više sunčanog vremena na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10°C, na jugu zemlje od 12 do 16°C.

U Sarajevu pretežno oblačno. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 3°C, a najviša dnevna oko 7°C.

Stabilno vrijeme, uz povremene sunčane intervale i blagi porast temperatura, pozitivno će djelovati na većinu populacije. Osjetljive grupe poput hroničnih bolesnika, starijih i djece, ne trebaju se izlagati pretjeranim aktivnostima.

Neophodno je posvetiti pažnju primjerenom odijevanju i zaštiti od hladnoće, izraženije tokom jutra i večeri. U Bosni, prije podne mjestimično maglovito, ugodnije u poslijepodnevnim satima, u Hercegovini sunčanije i toplije većim dijelom dana.