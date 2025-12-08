Vijeće ministara BiH danas o zakonima o Sudu BiH i VSTV-u i glavnom pregovaraču sa EU

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi se na sjednici, u drugom krugu glasanja, trebalo izjasniti o Prijedlogu odluke o uspostavi Ureda glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom kao privremenog tijela Vijeća ministara BiH, čiji je predlagač Kabinet predsjedavajuće Vijeća ministara BiH. Trebali bi biti razmatrani i Nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH, koje je predložilo Ministarstvo pravde BiH. Usvajanje zakona o VSTV-u i izmjena i dopuna Zakona o Sudu BiH, te imenovanje glavnog pregovarača su uslov za otvaranje pregovora BiH sa Evropskom unijom.

To je istaknuto i početkom novembra, kada je Evropska komisija usvojila godišnji Paket proširenja, u kojem je predstavila svoju sveobuhvatnu procjenu napretka zemalja - partnera u procesu proširenja u proteklih godinu dana. - Kako bi se efikasno započeli pristupni pregovori, vlasti moraju, prije svega, finalizirati i usvojiti zakone usmjerene na reformu pravosuđa, koji će biti u potpunosti usklađeni s evropskim standardima, te imenovati glavnog pregovarača - poručeno je tada iz Evropske komisije u njihovoj procjeni napretka BiH na putu ka EU. Vijeće ministara BiH je navedena dva zakonska prijedloga i odluku o uspostavi Ureda glavnog pregovarača trebalo razmatrati na sjednici koja je bila zakazana za 2. decembar, ali su ministri iz srpskog naroda (iz SNSD-a) glasali protiv predloženog dnevnog reda i sjednica nije održana. Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto je tada izjavila novinarima da će učiniti sve da nastave dijalog i rad. - Nadala sam se iskoraku kada su u pitanju ova dva zakona, naročito pred zasjedanje Evropskog vijeća, jer su postojali jasni signali da bi BiH dobila zeleno svjetlo ako bi završila ove zakone - izjavila je Krišto. Dodala je da je "najbolje da svako konkretno kaže da li je za evropski put Bosne i Hercegovine".

Ministar pravde BiH Davor Bunoza je tada izjavio da su na sjednici trebala biti dva važna zakona, dodajući da na zakonu o VSTV-u rade zadnje dvije godine, koliko rade i na zakonu o Sudu. Po njegovim riječima, zakon o VSTV-u, koji je trebao biti razmtaran, je "kostur onoga zakona koji je bio u petom mjesecu u Domu naroda". - Mjesecima razgovaramo o tom zakonu, prikupili smo sva mišljenja. Tu verziju zakona smo dostavili, poboljšanu, na e-konsultacije. Nastojali smo naći najbolja moguća rješenja u zakonu o VSTV-u - kazao je Bunoza. Naveo je da je sa svima surađivao - sa entitetima i međunarodnom zajednicom.