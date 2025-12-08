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BRISEL

Otkazan sastanak lidera političkih partija iz BiH i čelnika bh. institucija sa čelnicima EU

Zbog toga što bh vlasti nisu usvojile ključne reformske zakone o VSTV i Sudu BiH

Sastanak trebao biti održan u Briselu. AP

Dž. R.

8.12.2025

Sastanak lidera političkih partija iz BiH i čelnika Bh institucija sa čelnicima EU je otkazan, saznaje Istraga.ba.

Sastanak je trebao biti održan danas i sutra u Briselu, ali je otkazan zbog toga što bh vlasti nisu usvojile ključne reformske zakone o VSTV i Sudu BiH.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi se na sjednici, u drugom krugu glasanja, trebalo izjasniti o Prijedlogu odluke o uspostavi Ureda glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom kao privremenog tijela Vijeća ministara BiH, čiji je predlagač Kabinet predsjedavajuće Vijeća ministara BiH.

Trebali bi biti razmatrani i Nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH, koje je predložilo Ministarstvo pravde BiH.

Usvajanje zakona o VSTV-u i izmjena i dopuna Zakona o Sudu BiH, te imenovanje glavnog pregovarača su uslov za otvaranje pregovora BiH sa Evropskom unijom.

# VSTV BIH
# EVROPSKA UNIJA
# BRISEL
# BIH
# SUD BIH
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