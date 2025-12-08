Otkazan sastanak lidera političkih partija iz BiH i čelnika bh. institucija sa čelnicima EU

Sastanak je trebao biti održan danas i sutra u Briselu, ali je otkazan zbog toga što bh vlasti nisu usvojile ključne reformske zakone o VSTV i Sudu BiH.

Sastanak lidera političkih partija iz BiH i čelnika Bh institucija sa čelnicima EU je otkazan, saznaje Istraga.ba.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi se na sjednici, u drugom krugu glasanja, trebalo izjasniti o Prijedlogu odluke o uspostavi Ureda glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom kao privremenog tijela Vijeća ministara BiH, čiji je predlagač Kabinet predsjedavajuće Vijeća ministara BiH.

Trebali bi biti razmatrani i Nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH, koje je predložilo Ministarstvo pravde BiH.