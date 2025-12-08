Smajlović: Stav Sindikata policije bit će iznesen nakon pregovora s Vladom KS

Sindikat policijskih službenika, državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo uputio je prijedloge, mišljenje i sugestije na Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu kojim je predložena osnovica za obračun plaće u iznosu od 400 KM za uposlenike Kantona Sarajevo kojim su izrazito nezadovoljni i smatraju to poniženjem.

Predlažu da se podrži njihov prijedlog da osnovica za obračun plaće za 2026. godinu iznosi najmanje 465KM.

O tom prijedlogu izjasnio se i predsjednik Upravnog odbora Sindikata policije Kantona Sarajevo Saim Smajlović koji je kazao da prije razgovora s Vladom Kantona Sarajevo ne želi iznositi detalje o njihovom stavu.

- Mi imamo pregovore s Vladom 11 decembra u 9.00 sati i tada ćemo izaći s našim stavovima. Sindikat policije KS nije taj koji je uputio inicijativu da se osnovica plaće digne na 465 KM, mi ćemo pred Vladu iznijeti zaključke do kojih smo došli. Ja bih svoj stav zadržao do tih zvaničnih pregovora - kazao je Smajlović za "Avaz".