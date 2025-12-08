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VIJEĆE MINISTARA BIH

Ništa od evropskih zakona: SNSD-ovi ministri ponovo srušili dnevni red sjednice

Prošli put su se SNSD-ovi ministri pravdali da su materijale dobili na dan sjednice, a ostaje da se vidi šta će im ovog puta biti opravdanje

Sjednica Vijeća ministara BiH - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

8.12.2025

SNSD-ovi ministri ponovo su srušili dnevni red sjednice Vijeća ministara na kojoj su bila dva evropska zakona i imenovanje Ureda glavnog pregovarača BiH sa EU.

Prošli put su se SNSD-ovi ministri pravdali da su materijale dobili na dan sjednice, a ostaje da se vidi šta će im ovog puta biti opravdanje.

Podsjećamo, novi zakon o VSTV-u i zakon o sudovima, kao i imenovanje glavnog pregovarača su uslov EU za održavanje prve međuvladine konferencije između EU i BiH, kako bi se na taj način formalno otvorili pregovori.

# SNSD
# VIJEĆE MINISTARA BIH
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