Uzunović za "Avaz": 18 dana nisam dobio odgovor od direktora BH Telecoma o kupovini Telemacha, to je bahatost

Zastupnik SBB-a u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Kenan Uzunović ni 18 dana nakon sjednice ovog doma nije dobio je odgovore na poslanička pitanja koja je uputio.

- Na sjednici održanoj 20. novembra zatražio sam da zastupnici budu izvješteni o kupovini Telemacha od strane BH Telecoma, s obzirom da je investicija u završnoj fazi i da je riječ o poslu vrijednom između 500 i 800 miliona KM, što je između osam i deset posto ukupnog budžeta. Tražio sam da se do detalja zastupnici informišu, kako bi utvrdili da li je BH Telecom egzistencijalno ugrožen, s obzirom na najavljeno veliko zaduženje. Nakon 18 dana još nisam dobio odgovor od strane direktora BH Telecoma Amela Kovačevića, što predstavlja bahato ponašanje i neodgovornost prema instituciji Predstavničkog doma. Podsjećam, da smo do informacija o ovoj akviziciji morali da dolazimo iz medija, što je nedopustivo, jer je BH Telecom javno preduzeće - rekao je Uzunović za "Avaz".

Također, dodaje da već godinu ne može dobiti odgovor na pitanje upućeno Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne odnose i njenom direktoru Željku Obradovu, koje je ponovo postavio na zadnjoj sjednici održanoj prije 18 dana.

- Da li konačno usvajanje Zakona o premjeru i katastru nekretnina, čiji je nacrt usvojen, znači legalizaciju nelegalno potrošenih 1,2 miliona potrošenih od Svjetske banke - glasilo je pitanje.

Naime, sredstva su potrošena, a zakon nije usvojen.