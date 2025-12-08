Soreka: Usvajanje zakona o Sudu BiH i VSTV-u ključno za EU put BiH

Projekt EU4Justice, u saradnji s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), danas je u Sarajevu organizirao tematski dijalog pod nazivom "Reformirani sistem postupanja po izvještajima o imovini i interesima nosilaca pravosudnih funkcija".

Cilj današnjeg skupa je razmjena iskustava, dobrih praksi i naučenih lekcija, kao i predstavljanje postignutih rezultata. Fokus je stavljen na unapređenje saradnje među institucijama, efikasniju razmjenu podataka te digitalizaciju procesa podnošenja i provjere izvještaja o imovini i interesima.

Predsjednik VSTV-a BiH Sanin Bogunić kazao je da je sistem postupanja po izvještajima nosilaca pravosudnih funkcija već uspostavljen u relativno kratkom roku te da daje vidljive rezultate. Broj provjerenih nosilaca pravosudnih funkcija kontinuirano raste.

- Sistem koji je usklađen s izmjenama Zakona o VSTV-u BiH usvojen je u septembru 2023. godine i potpuno funkcioniše. Oni koji su imenovani ili su stupili na dužnost provjeravaju se prema metodologiji i prioritetima koje određuje Odjel za izvještavanje - pojasnio je Bogunić.

Pet nivoa prioriteta

Naveo je da postoji pet nivoa prioriteta, a na prvom mjestu su članovi VSTV-a BiH.

- Logično je da kao krovna institucija pravosuđa prvi prođemo provjere. Više od polovine članova VSTV-a BiH već je prošlo formalne i dodatne provjere - dodao je.

VSTVBiH svakih 20-ak dana razmatra između sedam i deset novih prijava nosilaca pravosudnih funkcija, čime se, kako je kazao Bogunić, održava stabilna dinamika postupanja.

Također je najavio i da će vrlo brzo započeti disciplinski postupci za one nosioce pravosudnih funkcija, za početak, koji nisu prijavili svoju imovinu za 2023. i 2024. godinu.

Delegacija Evropske unije u BiH kroz projekt EU4Justice pruža podršku domaćem pravosuđu.

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Luiđi Soreka podsjetio je na važnost kredibilnog sistema provjera imovinskih kartona za jačanje integriteta i povjerenja javnosti u pravosuđe.

Pozdravio je uspostavljanje Odjela VSTV-a za provjeru imovinskih kartona sudija i tužilaca te istakao da je od početka rada ostvarena gotovo 98-postotna usklađenost, iako izazovi još postoje.

- Izdvojio bih dva ključna izazova, adekvatna popunjenost Odjela kadrom i puna funkcionalna nezavisnost. Danas ćemo imati priliku zajednički razmotriti preporuke i pronaći najbolje puteve ka potpunoj funkcionalnosti Odjela - rekao je Soreka.

Soreca je istakao da je za pravosuđe BiH današnji dan posebno značajan, s obzirom na to da će se danas na sjednici Vijeća ministara BiH ponovo naći dva ključna zakona – Zakon o Sudu BiH i Zakon o VSTV-u BiH.

- EU očekuje njihovo usvajanje, i to u verziji koja je u potpunosti usklađena sa standardima Evropske unije. Samo tako zakoni mogu imati punu podršku EU, a njihovo usvajanje je i preduslov za utvrđivanje pregovaračkog okvira - naglasio je.

- Dakle, podcrtavam još jednom, izuzetno je važno da ovi zakoni budu u skladu sa standardima Europske unije, posebno u dijelu koji se tiče integriteta. Ohrabrujemo sve institucionalne i političke aktere da sa svoje strane iskažu odgovarajuće liderstvo, odgovornost, posvećenost evropskom putu – istakao je Soreka.

Značajna prilika

Usvajanje ovih zakona, dodao je, svakako bi predstavljalo još jednu značajnu priliku u kontekstu predstojećeg samita partnera zapadnog Balkana i EU naredne sedmice, a EU očekuje i nada se dobrim vijestima iz Bosne i Hercegovine.

Usvajanje ovih zakona, podsjetio je Soreka, predviđeno između ostalog i u okviru Reformske agende, koja je odobrena prošle sedmice, a princip je takav da svaku reformu prati i izdvajanje određenih sredstava.

- Naglašavam još jednom - usvajanje ovih zakona je izuzetno važno i nadamo se dobrim vijestima – podcrtao je Soreca.

Učesnici radionice danas će kroz dva panela raspravljati o temama "Transparentnost i integritet u postupanju po izvještajima: trenutno stanje i rezultati", "Dovršetak uspostave efektivnog sistema: saradnja institucija, izazovi, prilike i perspektive za budućnost".

Događaju prisustvuju članovi VSTV-a BiH, nosioci pravosudnih funkcija, predstavnici zakonodavne vlasti, strukovnih udruženja, nevladinih organizacija te međunarodne zajednice.

Tematski dijalog organiziran je povodom 9. decembra – Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.