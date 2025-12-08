Optuženo još pet osoba za ruske kampove kod Banje Luke: Krenuli u Rumuniju, završili u BiH

Istraga koja je obuhvatala četiri muškarca i jednu ženu okončana je, saopštio je Ured za borbu protiv organizovanog kriminala i specijalne slučajeve Generalnog tužilaštva Moldavije. Riječ je o četiri državljanina Moldavije i jednom državljaninu Finske ukrajinskog porijekla, svi između 27 i 50 godina starosti.

Kako navodi moldavsko tužilaštvo, dvoje osumnjičenih, muškarac i žena, terete se za učešće u organizaciji. Prema optužnici, oni su trebali koordinirati grupama učesnika u nasilnim demonstracijama. Obje spomenute osobe nalaze se u kućnom pritvoru.

Regrutovani su putem aplikacija Telegram i Yandex od strane osoba koje su ranije optužene za učešće u kampu.

Troje osumnjičenih, prema navodima Tužilaštva, također su pozvani da učestvuju u treningu od strane osobe koja je ranije optužena za učešće u kampu. Poziv im je upućen tokom sportske rekreacije u Kišinjevu.

- Ženska osoba im je prišla i predložila ‘sportski trening’ u Rumuniji koji bi im bio plaćen sa 400 do 500 dolara sedmično”, navodi Tužilaštvo u saopštenju od prošle sedmice, dodajući da je novac trebao biti isplaćen u kriptovaluti.

Ali, prema podacima Obavještajno-sigurnosne službe Moldavije, nakon dolaska u Rumuniju njihov put se nastavio prema Bosni i Hercegovini, gdje su “ostavljeni bez pasoša i telefona”.

- Oni su potom, prema izjavama, transportovani u kamp u šumi, gdje je bilo nekoliko šatora i stolovi s kompjuterima, na kojima su drugi učesnici učili kako se upravlja dronovima. Oni su, prema navodima, jednu do dvije sedmice podučavani od strane osoba koje su govorile ruski jezik. Fokus učenja bilo je upravljanje dronovima, taktike stvaranja panike i haosa, probijanje policijskih kordona, priprema zapaljivih predmeta - tvrdi Tužilaštvo, dodajući kako su učesnici podučavani i o “elementima psihologije”.

Osobe su uhapšene po povratku u Moldaviju, a od jedne privedene osobe su oduzeti dronovi, oprema za upravljanje dronovima, kamere, mehanizmi za ispuštanje predmeta i pirotehnički predmeti.

Od drugog osumnjičenog oduzeti su pamfleti na kojima su se nalazile verbalne i grafičke poruke “netolerancije i neprijateljstva između različitih vjerskih grupa” te na kojima je promovisana ideja “jedne vjere i jedne crkve” namijenjena stvaranju polarizacije među vjerskim grupama.

Kamp u Srbiji

Detektor je ranije objavio istraživanje u kojem je identifikovana lokacija kampa organizovanog u Srbiji 2024. godine, a koji se veže uz kamp u BiH koji se, prema tvrdnjama moldavskog tužilaštva, nalazio u blizini Banje Luke. Pojedini učesnici kampa u BiH su boravili i u kampu u Srbiji.

Njih petero se tereti za krivično djelo organizovanja ili vođenja nereda, za što je pretpostavljena kazna zatvora između četiri i osam godina. Osoba kod koje su pronađani pamfleti dodatno se tereti za izazivanje netrpeljivosti.

Pored navedene optužnice, na Okružnom sudu u Kišinjevu traju dva odvojena suđenja protiv ukupno četiri osobe optužene za učešće u ruskim kampovima u Bosni i Hercegovini, na kojima su trenirane za izazivanje nereda u Moldaviji 2024. godine.

Zahtjev Tužilaštva BiH

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je nedavno od nadležnih institucija Moldavije dostavljanje informacija o učešću državljana ove zemlje u ruskim kampovima u Bosni i Hercegovini.

Prošle sedmice moldavska policija je izvršila pretres na 50 lokacija i nad osobama koje se dovode u vezu s kampom koji je 2025. godine organizovan u Banji Koviljači u Srbiji. Kao kampovi u BiH i Srbiji organizovani 2024. godine, kamp u Banji Koviljači se veže za strane instruktore, državljane Moldavije, i plan za izazivanje nereda u zemlji.

Policija je tokom pretresa oduzela SIM kartice, kreditne kartice, među kojima su pojedine izdate u Rusiji, srbijanske dinare, 20 pasoša sa srbijanskim pečatima, dvogled i municiju.

Istraga u Moldaviji se nastavlja, prenosi Detektor.