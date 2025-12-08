Željana Zovko: "Iza Heleza stoji čitavo političko Sarajevo, on je uvrijedio sve Hrvate a ne samo mene!"

- Ovo je nezapamćen incident u kojem ministar odbrane na neciviliziran način vrijeđa sve Hrvate, a ne samo mene - kazala je Zovko.

Hrvatska zastupnica u Evropskom parlamentu Željana Zovko izjavila je da "Zukan Helez ima visoku funkciju u SDP-u BiH, ali da se njegov predsjednik Nermin Nikšić nije ogradio od istupa svog potpredsjednika", za kojeg tvrdi da je „prekršio svaki politički izričaj“.

Zovko pritom prešućuje da je Primorac BiH nazvao "propalom državom" i tvrdio da "Hrvati trpe tešku diskriminaciju od strane brojnije muslimanske zajednice".

Dodala je i da je "Maks Primorac, naučni istraživač američkog konzervativnog think-tanka Heritage, u svom izlaganju rekao da je BiH zakočena svojim unutrašnjim uređenjem i preprekama koje se stvaraju kako bi se ometao njen evropski put".

- Iza neciviliziranog rječnika, dijaloga i prijetnji koje se upućuju, ne samo od gospodina Heleza, stoji čitavo političko Sarajevo, jer nismo vidjeli nijednu osudu od bošnjačkih političara. Time se šalje poruka da se Hrvati ne smiju oglasiti - rekla je Zovko.

Također je navela da se "nijedna ženska udruga nije oglasila zbog tog vrijeđanja, ali ni iko od novinara". Potom je prozvala hrvatsku novinarku Maju Sever, rekavši: "Gdje je bila Maja Sever da osudi novinarku koja je prenijela strašne uvrede?"

Zovko je ponovo iznosila tvrdnje o navodnoj ugroženosti Hrvata u BiH.

- Nažalost, Hrvati koji su ostali u BiH plaćaju cijenu svojim političkim položajem, legitimitetom, tihim progonom i nestajanjem, jer se ne osjećaju sigurnima. Oni ne mogu, kao u drugim zemljama, raspravljati ni o svom položaju niti o evropskim rješenjima. Vrijeme je da se mediji pozabave historijskom istinom - kazala je Zovko.

Na kraju je istakla da "Hrvatska stoji iza BiH na njenom putu prema EU, ali s Hrvatima koji su ravnopravni, jer bez toga BiH ne može ići dalje".

- Istina mora doći na svoje jer je to jedino što će nas spasiti i u BiH donijeti pomirenje - zaključila je Zovko.