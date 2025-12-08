Agencija za upravljanje oduzetom imovinom i Registar vrijednosnih papira FBiH potpisali Memorandum o saradnji

Direktor Federalne agencija za upravljanje oduzetom imovinom Emir Bašić i direktorica Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Gordana Vujović, potpisali su danas Memorandum o međusobnoj saradnji, kojim se uspostavlja okvir za jačanje međuinstitucionalne koordinacije, razmjenu podataka i informacija te povećanje transparentnosti u oblasti upravljanja oduzetom imovinom.

Zajednička posvećenost

Zaključenjem ovog dokumenta dvije institucije su potvrdile zajedničku posvećenost jačanju integriteta i efikasnosti sistema za upravljanje imovinom oduzetom u postupcima koji proističu iz krivičnih djela.

Saradnja će se odvijati kroz kontinuiranu razmjenu podataka, tehničku podršku i razvoj zajedničkih aktivnosti koje doprinose boljoj primjeni zakonskih propisa u ovoj oblasti.

Uspostavljanjem jasnih kanala komunikacije između Agencije i Registra stvaraju se preduslovi za bržu i sigurniju razmjenu informacija o vlasništvu nad vrijednosnim papirima, čime se dodatno unapređuje proces finansijskih istraga i identifikacije nezakonito stečene imovine.

Na taj način Memorandum doprinosi sveukupnom jačanju institucionalne saradnje između tijela uključenih u sistem borbe protiv finansijskog kriminala i korupcije.

Potpisivanjem Memoranduma, Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom i Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH potvrđuju svoju spremnost da zajedničkim djelovanjem doprinesu većoj transparentnosti, odgovornosti i profesionalizmu u radu javnih institucija.

Jačarnje povjerenja

Saradnja je usklađena sa savremenim tendencijama u razvoju javne uprave i predstavlja još jedan korak u provođenju reformskih procesa koji imaju za cilj jačanje povjerenja javnosti, zaštitu javnog interesa i unapređenje upravljanja javnim resursima.

Predstavnici obje institucije izrazili su zadovoljstvo potpisivanjem Memoranduma i naglasili da će njegovom realizacijom biti omogućeno brže i efikasnije postupanje u slučajevima oduzimanja i upravljanja imovinom stečenom krivičnim djelom, uz kontinuiranu razmjenu znanja i iskustava, saopćeno je iz Federalne agencija za upravljanje oduzetom imovinom, prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.