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DIŽU SVOJ GLAS

Studenti sutra izlaze na proteste: Traže trajno rješenje problema koji je ugrozio živote

Problem zastarjele kotlovnice u Studentskom domu Bjelave, predstavlja dugogodišnji i izuzetno ozbiljan sigurnosni rizik

Studenti izašli iz Doma zbog curenja plina. Crna hronika

Piše: Dženana Redžepagić

8.12.2025

Nakon što je došlo do kvara i kratkotrajnog curenja plina u kotlovnici Studentskog doma Bjelave, te ukidanja tople vode i grijanja, studenti koji koriste usluge ovog doma su odlučili dići svoj glas i izboriti se za dostojanstvene uvjete.

Problem zastarjele kotlovnice u Studentskom domu Bjelave, predstavlja dugogodišnji i izuzetno ozbiljan sigurnosni rizik, za koje nadležne institucije, uprkos višegodišnjim apelima, sastancima i upozorenjima, ni do danas nisu ponudile trajno rješenje.

Studenti i rukovodioci Studentskog doma naglašavaju da privremena rješenja više nisu dovoljna, jer život u domovima ne smije zavisiti od improvizacije i stalnih rizika po zdravlje i sigurnost. S druge strane, resorna ministrica poručuje da će izdvajanja za studentske domove biti planirana tek naredne godine.

- Iako smo unazad par godina pokušavali sa Vladom Kantonom da riješimo i ukazžemo na ovaj problem unutar studentskog centra, nismo nikada dobili konkretne mjere koje su išle ka rješavanju ovog problema. Sutra iznosimo svoje zahtjeve kojih imamo 10 ukupno – kazao je za „Avaz“ Aldin Mešan iz Udruženja studenata „Studentski centar“.

Suočeni sa uobičajeno neodgovarajućom reakcijom vlasti na problem, studenti su zakazali proteste za utorak, 09.12., ispred Vlade Kantona Sarajevo, s početkom u 11 sati.

Nadležnim je poručeno da se očekuje konkretna i brza reakcija – obnova sistema grijanja, modernizacija kotlovnice i stvaranje uslova u kojima student mogu živjeti bez straha.

Studenti su podršku za proteste dobili od Saveza samostalnih sindikata, čiji je predsjednik pozvao sve sindikate da pruže podršku studentima da dođu na proteste. Upućen je i zahtjev prema Koordinaciji sindikalnih organizacija Kantona Sarajevo da osigura najmanje po deset članova svake Sindikalne organizacije u Kantonu Sarajevo, kako bi protesti dodatno dobili na značaju.

# BJELAVE
# PLIN
# STUDENTSKI DOM
# PROTESTI
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