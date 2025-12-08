Studenti sutra izlaze na proteste: Traže trajno rješenje problema koji je ugrozio živote

Nakon što je došlo do kvara i kratkotrajnog curenja plina u kotlovnici Studentskog doma Bjelave, te ukidanja tople vode i grijanja, studenti koji koriste usluge ovog doma su odlučili dići svoj glas i izboriti se za dostojanstvene uvjete.

Problem zastarjele kotlovnice u Studentskom domu Bjelave, predstavlja dugogodišnji i izuzetno ozbiljan sigurnosni rizik, za koje nadležne institucije, uprkos višegodišnjim apelima, sastancima i upozorenjima, ni do danas nisu ponudile trajno rješenje.

Studenti i rukovodioci Studentskog doma naglašavaju da privremena rješenja više nisu dovoljna, jer život u domovima ne smije zavisiti od improvizacije i stalnih rizika po zdravlje i sigurnost. S druge strane, resorna ministrica poručuje da će izdvajanja za studentske domove biti planirana tek naredne godine.

- Iako smo unazad par godina pokušavali sa Vladom Kantonom da riješimo i ukazžemo na ovaj problem unutar studentskog centra, nismo nikada dobili konkretne mjere koje su išle ka rješavanju ovog problema. Sutra iznosimo svoje zahtjeve kojih imamo 10 ukupno – kazao je za „Avaz“ Aldin Mešan iz Udruženja studenata „Studentski centar“.