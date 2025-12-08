Košarac: "Bunoza je kriv, Trojka dezorjentirana bez Marfija, pospremimo fekalije koje je napravio Šmit"

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac (SNSD) nakon rušenja dnevnog reda sjednice Vijeća ministara BiH rekao je da je " istrošena sarajevska žvaka da SNSD nešto blokira".

- SNSD vodi odgovornu politiku, samostalno i ono što cijenimo da je bilo korisno jeste da se odlučimo između suvereniteta institucija u BiH i međunarodnog protektorata. Cijenimo da je u skladu s ustavom da Parlamentarna skupština BiH donosi zakone, a ne pojedinci - istakao je.

Dodao je da u BiH postoje dva zakonodavca, jedan je Parlamentarna skupština, a drugi "neligitimni Šmit".

- Ima jedna struktura koja poštuje nelegitimnog Šmita i druga koja cijeni da on ne može biti zakonodavac. Cijenimo da u tom kontekstu je važno izgraditi suverenitet institucija. Uvijek dobijamo instrukcije od evropske delegacije kako treba da primjenjujemo evropske standarde. Da li u evropskim zemljama postoje dva zakonodavca? Pa, zašto bi se onda ovdje legalizovalo tako nešto - pita on.

Poručio je da prije rasprave o dva evropska zakona, treba "počistiti one političke i svake druge fekalije koje je napravio Šmit u BiH i staviti ih van snage".

- Da li za to postoji spremnost? SNSD zagovara to. Pospremimo deponiju fekalija koje je napravio Šmit. Vratimo se za stol i dogovorimo sva pitanja. Stav SNSD-a je da treba izabrati glavnog pregovarača, a onda imenovati ured. Što nekome smeta da glavni pregovarač bude Srbin i to iz SNSD-a? Znate kada je zaustavljen EU put? Čujem neke kolege da pričaju da je to uradio SNSD. To su priče iz haustora, špajza koje predvodi Forto i slični njemu. EU put je zaustavljen 5.6.2025. godine kada je Kemal Ademović glasao protiv zakona o VSTV u. Postavlja se pitanje da li Trojka ima delegata u Domu naroda i da li može upravljati Ademovićem. Trojka ovdje priča o evropskom putu, a onda se dođe u Dom naroda i taj EU put sruši njihov delegat. Isto to uradi i Trojka iz RS. Dakle, imamo dvije trojke na lažnom evropskom putu - istakao je.

Pitao je zašto je napravljena radna grupa za pravosuđe, ako ne zasjeda od jula ove godine.

- Mislim da je ministar Davor Bunoza u potpunosti kriv i da je napravio ozbiljnu zabunu u onome što predstavlja nama, evropskoj delegaciji i drugim političkim subjektima. Trebaju konačno prestati osporavati SNSD. Mi vodimo politiku bez ičijeg uticaja. Prestanite pričati o tome da je vlada nelegitimna. Sram vas bilo. Izađite iz našeg dvorišta. Trojka je dezorjentisana otkad nema Marfija, nema joj predsjednika - zaključio je.

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