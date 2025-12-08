Stabilnost održavaju korupcija i moć, Balkan nije žarišna tačka ali to može postati

Komentirajući saslušanje Pododbora za Evropu unutar Komiteta za vanjske poslove Predstavničkog doma Američkog kongresa o situaciji na Zapadnom Balkanu pod nazivom “Žarišna tačka: Put prema stabilnosti na Zapadnom Balkanu”, Daniel Server (Serwer), profesor na američkom Univerzitetu za međunarodne odnose John Hopkins kaže kako “sumnja da je region zaista žarišna tačka”, te dodaje “iako bi to mogao postati.”
- Također sumnjam da mu je primarna potreba stabilnost – ocijenio je u svom blogu Server.
Skidanje sankcija Dodiku
Mišljenja je da su svjedočenja i pitanja tokom sjednice Pododbora bila razumna.
- Svjedoci i članovi Kongresa složili su se da je Srbija izvor mnogih problema na Balkanu. Njena korupcija, sve autokratskija vlast, komercijalne i vojne veze s Kinom te političke i ekonomske veze s Rusijom predstavljaju velike izazove. Željeli su vidjeti snažnu podršku Kosovu i Albancima u južnoj Srbiji, uprkos odbojnosti birokratije State Departmenta prema kosovskom premijeru Kurtiju. Svjedoci i članovi Predstavničkog doma doveli su u pitanje mudrost administracije Donalda Trampa (Trump) u ukidanju sankcija Miloradu Dodiku i njegovim saradnicima. Niko nije mogao reći kako su SAD od toga imale benefite. Svi su se pitali je li to urađeno na zahtjev dobro poznatih vašingtonskih lobista bliskih Trampovoj administraciji – i možda zbog privatnih interesa Trampove porodice. Neki su se zalagali za ponovno uvođenje sankcija – komentirao je Server sjednicu Pododbora u svom blogu.
Naglasio je da ne dijeli optimizam oko “okretanja” Srbije ka Zapadu, podsjećajući da je bivši predsjednik SAD Džozef Bajden to pokušavao četiri godine i nije uspio.
- Predsjednik Vučić nema nikakav interes u obuzdavanju svoje moći ograničavanjem korupcije, prekidanjem veza s Kinom i Rusijom ili ukidanjem svojih ograničenja prema medijima i pravosuđu. Nema interes da Srbija ili BiH postanu članice NATO-a. Vučiću je daleko važnije da pomogne Trampu u izgradnji hotelskog projekta u Beogradu. Smatra, s dobrim razlogom, da će mu to biti dovoljno da kupi kredite u Vašingtonu – piše američki profesor.
Interes je u novcu
Osvrčući se na izlaganje Maxa Primorac koji je zagovarao ukidanje funkcije visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH i “trećeg entiteta” , Server ističe da bi ta dva poteza srušila Dejtonski sporazum i dovela do secesije srpskog i hrvatskog entiteta, započinjući rat s nejasno definisanim bošnjačkim entitetom u središnjoj BiH.
- To je očigledno loša ideja. Mudrije je što su Luk Kofi (Luke Coffey) i Ed Džozef (Joseph) zagovarali očuvanje Dejtona za BiH. Stabilnost Balkana održavaju korupcija, etničke tenzije i antidemokratske snage. Sile mogu jednog dana odlučiti da zarađuju više novca i stiču više moći. Ako postoji žarišna tačka, onda je to ta. Ono što region danas treba jeste politička promjena, a ne stabilnost. Ali to treba biti promjena promišljenog karaktera, u demokratskom, evropskom i zapadnom smjeru. Rusi i Kinezi hrane se etničkim tenzijama, neizvjesnim statusima i korumpiranim autokratama. Rušenje Dejtona za njih bi bio poklon. Promjena bi trebala značiti više individualnih prava u BiH, više suvereniteta na Kosovu i manje autokratije u Srbiji. SAD može poticati demokratizaciju i pomagati onima koji žele da je ostvare, ali je na građanima BiH, Kosova i Srbije je odgovornost. Kada to učine, napredak prema članstvu u EU i NATO-u bit će lagan, ne težak – zaključio je Server u svom blogu.