Stabilnost održavaju korupcija i moć, Balkan nije žarišna tačka ali to može postati

Komentirajući saslušanje Pododbora za Evropu unutar Komiteta za vanjske poslove Predstavničkog doma Američkog kongresa o situaciji na Zapadnom Balkanu pod nazivom “Žarišna tačka: Put prema stabilnosti na Zapadnom Balkanu”, Daniel Server (Serwer), profesor na američkom Univerzitetu za međunarodne odnose John Hopkins kaže kako “sumnja da je region zaista žarišna tačka”, te dodaje “iako bi to mogao postati.”

- Također sumnjam da mu je primarna potreba stabilnost – ocijenio je u svom blogu Server.

Skidanje sankcija Dodiku

Mišljenja je da su svjedočenja i pitanja tokom sjednice Pododbora bila razumna.

- Svjedoci i članovi Kongresa složili su se da je Srbija izvor mnogih problema na Balkanu. Njena korupcija, sve autokratskija vlast, komercijalne i vojne veze s Kinom te političke i ekonomske veze s Rusijom predstavljaju velike izazove. Željeli su vidjeti snažnu podršku Kosovu i Albancima u južnoj Srbiji, uprkos odbojnosti birokratije State Departmenta prema kosovskom premijeru Kurtiju. Svjedoci i članovi Predstavničkog doma doveli su u pitanje mudrost administracije Donalda Trampa (Trump) u ukidanju sankcija Miloradu Dodiku i njegovim saradnicima. Niko nije mogao reći kako su SAD od toga imale benefite. Svi su se pitali je li to urađeno na zahtjev dobro poznatih vašingtonskih lobista bliskih Trampovoj administraciji – i možda zbog privatnih interesa Trampove porodice. Neki su se zalagali za ponovno uvođenje sankcija – komentirao je Server sjednicu Pododbora u svom blogu.