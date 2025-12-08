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PREDSJEDAVAJUĆA VMBIH

Krišto prozvala Košarca i Heleza: Govorili su da su dobili kasno materijale, danas druga priča

S obzirom da će Evropsko vijeće raspravljati o BiH 18. decembra, ona je kazala da je odmah zakazala sljedeću sjednicu za 16. decembar

Borjana Krišto - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
S. S.

8.12.2025

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto (HDZ BiH) nakon još jedne propale sjednice kazala je da je izostala politička volja da se usvoje evropski zakoni.

- Raspravljala sam o tome na kolegiju i doista nisam imala saglasnost kolege Košarca da se ova dva zakona i odluka o pregovaraču nađu danas na dnevnom redu - istakla je Krišto.

Istakla je da Helez nije bio za to da se odluka o glavnom pregovaraču nađe na dnevnom redu.

- Prošli put je bio izgovor da se ova dva zakona ne mogu razmatrati iz razloga što su došli kasno. Danas, kad smo došli na kolegij, čuli smo sasvim drugačija pitanja, na primjer, da ministar nije sazvao neku radnu grupu i tako dalje. To je bio taj nekakav alibi - rekla je Krišto.

Poručila da nije bilo sadržajnih primjedbi, nego da je riječ o političkom problemu. 

- Želim reći da je moja obaveza ponuditi dnevni red na glasanje i, naravno, svako će na najbolji način kazati koliko je odgovoran. Najbolji način se kaže na sjednici, da li neko i ko i kako i na koji način blokira - kazala je.

S obzirom da će Evropsko vijeće raspravljati o BiH 18. decembra, ona je kazala da je odmah zakazala sljedeću sjednicu za 16. decembar.

- Ja ću s moje strane učiniti sve da pozovem i da prozovem na odgovornost i na zajednički rad. Jer bez zajedničkog rada, bez uvažavanja, naravno, da nema određenih iskoraka - zaključila je.

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# VIJEĆE MINISTARA BIH
# BORJANA KRIŠTO
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