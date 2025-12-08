Krišto prozvala Košarca i Heleza: Govorili su da su dobili kasno materijale, danas druga priča

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto (HDZ BiH) nakon još jedne propale sjednice kazala je da je izostala politička volja da se usvoje evropski zakoni.

- Raspravljala sam o tome na kolegiju i doista nisam imala saglasnost kolege Košarca da se ova dva zakona i odluka o pregovaraču nađu danas na dnevnom redu - istakla je Krišto.

Istakla je da Helez nije bio za to da se odluka o glavnom pregovaraču nađe na dnevnom redu.

- Prošli put je bio izgovor da se ova dva zakona ne mogu razmatrati iz razloga što su došli kasno. Danas, kad smo došli na kolegij, čuli smo sasvim drugačija pitanja, na primjer, da ministar nije sazvao neku radnu grupu i tako dalje. To je bio taj nekakav alibi - rekla je Krišto.