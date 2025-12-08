Mirko Kuprešaković za "Avaz": Nedostaje nam 1.305 policajaca, sljedeće godine bit će i gore

Nakon što su izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima BiH aktuelizirale stanje u državnim policijskim agencijama i njihovu kadrovsku popunjenost, Kuprešaković tvrdi da i sadašnji deficit kadrova utječe na rad Granične policije, a pogoršanje stanja očekuje sljedeće godine.

- Nedostaje nam 1.305 policijskih djelatnika. To je ogroman nedostatak ljudskog faktora. Sljedeće godine u mirovinu ide 285 policijskih djelatnika, tako da će procenat popunjenosti biti vjerovatno ispod 50 posto – kazao je Kuprešaković za „Avaz“.

Od njegovog imenovanja za direktora Granična policija je raspisala četiri konkursa za prijem po 150 policijskih službenika, od kojih kadeti iz 11. i 12. klase već rade, 13. je na školovanju, a za 14. je konkurs u toku. Međutim, kašnjenje je teško nadoknaditi, jer prethodnih pet godina u GPBiH se niko nije zaposlio.

Povećati plaće

- Sljedeće godine, negdje naljeto, raspisat ćemo i natječaj za 15. klasu, pa ispada da ćemo u mom mandatu primiti oko 750 policijskih djelatnika, što ne znam da je ijedna agencija u BiH uradila. Meni je žao što nam nedostaje 1.305 ljudi, sljedeće godine će biti i gore, ali borimo se u ambijentu u kojem budžet nismo imali 11 mjeseci. Volio bih da se našim policajcima povećaju plaće, topli obrok, a pogotovo da se poveća naknada za prevoz. Svi graničari moraju vozariti da bi došli na posao, jer malo ih je koji žive i rade u istom mjestu – ističe Kuprešaković.

100 pripadnika FRONTEX-a

Na graničnim prijelazima u BiH raspoređeno je više od 100 pripadnika FRONTEX-a. Saradnju s Agencijom za evropsku graničnu i obalnu stražu Kuprešaković ocjenjuje odličnom.

- Njihovo znanje, pristup i tehnička oprema s kojom raspolažu, uz naše poznavanje institucionalnog okvira, terena i prakse koju imamo, već daju dosta dobre rezultate što se tiče samih aktivnosti na terenu. Sa svih terena gdje nam je FRONTEX raspoređen dolaze pozitivne ocjene, a dobili smo i pohvalu generalnog direktora FRONTEX-a – kaže Kuprešaković.