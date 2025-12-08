Hrvoje Čabrajić, šef POSKOK-a, za "Dnevni avaz": Nema i neće biti zaštićenih

Iako se radi o novom odjelu Federalnog tužilaštva, istrage Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala (POSKOK) gotovo svakodnevno privlače pažnju javnosti. Šef POSKOK-a Hrvoje Čabrajić za „Avaz“ govori o neočekivano velikom broju predmeta, aktuelnim istragama i intenziviranju rada u narednom period.

Faza postupka

Nekoliko istraga zaokuplja najviše pažnje javnosti. U kojoj su fazi istrage i kad očekujete tužilačke odluke u predmetima vezanim za „Autoceste FBiH“, Aerodrom Sarajevo i aferu „spengavanje“?

- Predmeti na kojima radi Posebni odjel Federalnog tužiteljstva FBiH u pravilu su veoma kompleksni, uključuju koruptivna krivična djela, zloupotrebe u institucijama i javnim preduzećima, te druge različite oblike organiziranog kriminala. S tim u vezi, takvi predmeti zahtijevaju intenzivan i stručan angažman tužitelja, opsežne provjere, finansijske analize, suradnju i koordinaciju s agencijama i institucijama. Priroda ovih predmeta i njihova kompleksnost nesumnjivo su od velikog javnog interesa, te je logično da određeni predmeti imaju prioritet. S tim u vezi nastojimo biti transparentni u mjeri u kojoj to faza postupka dopušta, te će javnost o tužiteljskim odlukama i u ovim predmetima koje navodite biti blagovremeno informirana. Naš prioritet je da posao bude urađen kvalitetno i temeljito, tako da rezultira pozitivnim i zakonitim ishodima.

Odmah nakon imenovanja najavili ste da će se tužitelji posvetiti značajnim predmetima i što prije imati rezultate. Jeste li očekivali ovoliko značajnih predmeta? Stotine prijava u vezi s kriminalom u preduzećima i institucijama, pa i policijskim agencijama od kantonalnog do federalnog nivoa.

- Očekivali smo priliv značajnih predmeta koji se odnose na visoku korupciju, ali i druge vidove kriminala, iako ne ovako veliki broj, s obzirom na to da su početne procjene bile dosta manje. S druge strane, njihova složenost i težina za nas nisu iznenađenje, te su tužitelji maksimalno posvećeni radu na svim predmetima, potpuno svjesni odgovornosti i kompleksnosti posla koji obavljaju. Svakom predmetu se pristupa temeljito i profesionalno s ciljem da postignemo što konkretnije rezultate.

Otvoreni predmeti

S obzirom na ukupan broj predmeta, ovo nažalost nisu jedine institucije u kojima se dešavao kriminal. Šta od tima tužitelja očekujete u narednom periodu? Ima li i hoće li u postupanju Posebnog odjela biti privilegiranih i zaštićenih?

- Isticao sam u više navrata, a opet ću ponoviti jer i dalje ostajem pri tom stavu, da u borbi protiv kriminala nema privilegiranih niti zaštićenih. Svi akteri, bez obzira na položaj ili utjecaj, tretiraju se jednako i isključivo prema zakonu, te mislim da svojim radom to upravo i dokazujemo. U narednom periodu očekujemo intenziviranje aktivnosti na već otvorenim predmetima, kao i konkretne pomake u istragama koje su u završnoj fazi. Naravno, ostajemo posvećeni visokim profesionalnim standardima kako bismo osigurali zakonito, odgovorno i efikasno postupanje u svim predmetima.

Konkretni pomaci

Evidentno je, dakle, da je POSKOK pokrenuo niz istraga vezanih za organizirani kriminal i korupciju. Koliko je predmeta do sada dostavljeno Posebnom odjelu i da li trenutna kadrovska popunjenost omogućava da se svi oni kvalitetno procesuiraju?

- Upravo tako. Federalni tužitelji Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužiteljstva FBiH predano rade na velikom broju složenih istraga. Za ovaj kratak period od osnivanja, naši rezultati su već vidljivi i Odjel postaje prepoznatljiv u javnosti, te naravno, očekujemo konkretne pomake i u narednom periodu. Posebni odjel je do sada preuzeo od kantonalnih tužiteljstava oko 700 predmeta i preuzimanje postojećih predmeta polako ulazi u završnu fazu. Međutim, paralelno nam pristižu i nove prijave, tako da trenutno u radu imamo preko 1.000 predmeta. Svi predmeti raspoređeni su u rad sedam tužitelja Posebnog odjela, ali unatoč ovim okolnostima mi smo zadovoljni s onim što smo do sada postigli.