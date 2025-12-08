Odboru za žalbe policijskih službenika ističe mandat: Hoće li blokade u Vijeću ministara izazvati pravni vakuum u policijskim agencijama?

Osim odluke o osnivanju ureda pregovarača i nacrta zakona, koji su preduvjet za nastavak evropskog puta BiH, dnevni red sjednice Vijeća ministara BiH, koja je u utorak završena prije nego što je i počela, sadržavao je i druge važne tačke.

Kompletan sistem

Pored ostalog, ministri su trebali usvojiti i prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za žalbe policijskih službenika. Ako to ne bude učinjeno do 16. decembra, kada trenutnom sazivu ističe četverogodišnji mandat, bit će zaustavljen kompletan sistem u policijskim agencijama na nivou BiH, upozoravaju iz Sindikata.

Odbor inače čini 7 članova, od kojih su 4 policijski, a 3 državni službenici. Postojeći odbor u sastavu Samir Rizvo - predsjednik, Veljko Lazić - zamjenik predsjednika, te Ljubiša Pandurević, Edin Memić, Samir Mirvić, Željko Bogut i Lidija Markota, kao članovi, imenovan je 16. decembra 2021. godine.

Tri dana

- Ako Odbor ne bude imenovan, doći ćemo u pravni vakuum, jer sve žalbe koje upute policijski službenici, vezane za radno-pravni status, a tu mislim na konkursne procedure, raskid ugovora o radu, odluke komisija za unapređenje... odgađaju izvršenje bilo koje odluke. Izuzetak su odluke o suspenziji, ali Odbor ima rok da na njih odgovori u roku od tri dana i ako to ne uradi onda krši zakon. Dakle, to bi sa svakom žalbom izazvalo zaustavljanje svih procesa unutar policijskih agencija, poput eventualnog prijema novih kadeta, procedura za unapređenje u bilo kom činu, raskida radnih odnosa – kazao nam je predsjednik Sindikata Granične policije BiH Dragan Matović.