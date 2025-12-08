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REAKCIJA

Džemal Smajić: "Sada smo vidjeli svu demagogiju Ćudić i Trojke, a često za svoj nerad optužuju opoziciju"

Imamo jedan fenomen u političkom djelovanju na bh. sceni, rekao je

Džemal Smajić. Fena

M. Až.

8.12.2025

Na vidjelo je danas izašla sva demagogija predsjednice Naše Stranke i zastupnika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sabine Ćudić i Predraga Kojovića, kao i predstavnika stranaka "Trojke", rekao je u razgovoru za "Slobodnu Bosnu" Džemal Smajić, delegat u Klubu bošnjačkog naroda Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH iz Stranke za BiH.

- Vidimo šta rade, kako djeluju i kako se ponašaju predstavnici stranaka "Trojke". Tako su predstavnici stranaka "Trojke", a posebno Sabina Ćudić i Predrag Kojović kada se radilo o nedavnoj smjeni predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marinka Čavare pokazali svoje licemjerstvo. Kazali su da nisu željeli da glasaju za njegovu smjenu da ne bi ugrozili decembarski potencijal usvajanja zakona prema Evropskoj uniji.

Danas smo vidjeli šta je to u konačnici. Neusvajanje dnevnog reda na sjednici Vijeća ministara BiH, po drugi put. Svima je već jasno da od usvajanja ovih evropskih zakona nema ništa. To je ta demagogija, poručio je Smajić.

Osim što ne vjeruje da će se bilo šta uraditi do kraja ove godine, navodi kako građane Bosne i Hercegovine očekuje teška 2026. godina.

- Kada se uđe u izbornu godinu, to je pokazala praksa svih dosadašnjih vladajućih koalicija, oni se odmiču jedni od druigih kako bi zadobili glasače za izbore. Sada će biti puno optužbi između vladajuće koalicije HDZ-a BiH - SNSD-a i "Trojke". Svi će se odmicati jedni od drugih. Tako da ne vjerujem da će se nešto konkretno uraditi na putu euroatlanskih integracija i generalno na usvajanju svih neophodnih zakona koji su dugo na čekanju, koji bi bili u korist građana Bosne i Hercegovine. Tu će nastati optužbe koje će preovladavati, istakao je Smajić.

On navodi kako je ipak, ono što imamo na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini presedan u odnosu na druge.

- Imamo jedan fenomen u političkom djelovanju na bh. sceni. Često stranke "Trojke" optužuju opoziciju za svoj nerad i neuspjeh. To je presedan u demokratskim društvima. Nikada pozicija nije optuživala opoziciju za nerad. A, imamo taj fenomen na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini. Kod nas se eto i to dešava, upozorio je Smajić.

# VIJEĆE MINISTARA BIH
# SABINA ĆUDIĆ
# NAŠA STRANKA
# TROJKA
# DŽEMAL SMAJIĆ
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