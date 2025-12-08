Džemal Smajić: "Sada smo vidjeli svu demagogiju Ćudić i Trojke, a često za svoj nerad optužuju opoziciju"

Na vidjelo je danas izašla sva demagogija predsjednice Naše Stranke i zastupnika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sabine Ćudić i Predraga Kojovića, kao i predstavnika stranaka "Trojke", rekao je u razgovoru za "Slobodnu Bosnu" Džemal Smajić, delegat u Klubu bošnjačkog naroda Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH iz Stranke za BiH.

- Vidimo šta rade, kako djeluju i kako se ponašaju predstavnici stranaka "Trojke". Tako su predstavnici stranaka "Trojke", a posebno Sabina Ćudić i Predrag Kojović kada se radilo o nedavnoj smjeni predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marinka Čavare pokazali svoje licemjerstvo. Kazali su da nisu željeli da glasaju za njegovu smjenu da ne bi ugrozili decembarski potencijal usvajanja zakona prema Evropskoj uniji.

Danas smo vidjeli šta je to u konačnici. Neusvajanje dnevnog reda na sjednici Vijeća ministara BiH, po drugi put. Svima je već jasno da od usvajanja ovih evropskih zakona nema ništa. To je ta demagogija, poručio je Smajić.

Osim što ne vjeruje da će se bilo šta uraditi do kraja ove godine, navodi kako građane Bosne i Hercegovine očekuje teška 2026. godina.