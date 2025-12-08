Za učenike šestog razreda osnovnih škola Kantona Sarajevo počela "Škola skijanja"

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, u saradnji s Institutom za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS, počelo je realizaciju programske aktivnosti „Škola skijanja“, koja je sastavni dio Nastavnog plana i programa/Predmetnog kurikuluma za nastavni predmet Tjelesni i zdravstveni odgoj za učenike šestog razreda osnovnih škola Kantona Sarajevo.

Petodnevne smjene

Tokom školske 2025/2026. godine očekuje se da će u "Školu skijanja" biti uključeno više od 4.000 učenika, raspoređenih u odgovarajuće grupe. Nastava će se realizirati u petodnevnim smjenama.

"Škola skijanja" se provodi jednom tokom školovanja, u okviru redovne nastavne godine, u zimskom periodu na uređenim skijaškim stazama Kantona Sarajevo, uz osigurane optimalne uvjete za rad.

Ovakvi uvjeti omogućavaju sigurno okruženje u kojem učenici mogu boraviti u prirodi i aktivno učestvovati u edukaciji osnova skijanja, kako bi se stekle vještine i znanja koja će utjecati da učenici ovladaju elementarnim znanjem iz skijanja.

Motorička znanja

Ovaj vid odgojno-obrazovnog rada usmjeren je na razvoj motoričkih znanja i vještina te poticanje djece na redovnu fizičku aktivnost od najranije dobi. Kroz „Školu skijanja“ učenici postaju zdraviji, samopouzdaniji i emocionalno otporniji, opremljeni vještinama koje im pomažu da na pozitivan način odgovore na životne izazove.

Sredstva za realizaciju "Škole skijanja" osigurana su iz budžeta Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS.

Ministarstvo i Institut ovim putem izražavaju zahvalnost svim partnerima, i to: KJKP „ZOI '84“ koji je zadužen za koordiniranje aktivnosti na planinama i osiguravanje prisustva MUP-a KS, GSS-a i Hitne medicinske pomoći KS, kao i nastavnicima/instruktorima te drugim osobama koje brinu o sigurnosti i vođenju učenika, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.