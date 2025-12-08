Sivro uputio pismo premijeru Uku: Hoćete li sami podnijeti ostavku ili da je Sindikat zatraži?

Predsjednik Kantonalnog odbora Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Saudin Sivro uputio je premijeru KS Nihadu Uku pismo u kojem ga poziva da podnese ostavku.

Pismo sindikaliste Sivre prenosimo integralno:

- Poštovani Premijeru,

16.10.2025. godine i 31.10.2025. godine smo Vam se obratili Zahtjevom za izmjenu člana 51. stav (1) Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo, dopisi broj: 1636/25 i 1686/25 (u prilogu).

U skladu sa zakonom i Kolektivnim ugovorom, na naše dopise uopće niste odgovorili.

Prekršili ste član 50. i član 175. Kolektivnog ugovora.

Vi se zaista neodgovorno ponašate i svojim lošim ignorantskim odnosom prema radnicima poručujete im da zagarantirana prava trebaju tražiti na sudu, štrajkom i protestima.

Smatramo da bi bilo najbolje, u interesu svih, da razmotrite mogućnost podnošenja ostavke. Ukoliko to ne želite učiniti samostalno, spremni smo Vam pomoći i službeno zatražiti Vašu ostavku, kako bi na Vašu poziciju mogla doći odgovorna osoba, koja će preuzeti dužnost na način koji najbolje odražava potrebe i očekivanja društva, građana i javnosti.

Da smanjimo štetu Kantonu Sarajevo!