Naredne sedmice izricanje presude za ubistvo civila u Foči

Izricanje prvostepene presude Iliji Elezu, optuženom za zločine u Foči, zakazano je naredne sedmice nakon što je trebinjsko Okružno javno tužilaštvo u završnoj riječi zatražilo da bude osuđen, dok je Odbrana predložila njegovo oslobađanje, prenosi Detektor.

Tužiteljka Bojana Marković rekla je da je Optužba uspjela da dokaže da je Ilija Elez sa Neđom Golubovićem, koji je u međuvremenu preminuo, po prethodnom dogovoru počinio krivično djelo ratnog zločina. Tužiteljka je navela da je Elez bio svjestan svog zajedničkog djelovanja koje je za posljedicu imalo smrt četvoro civila.

Izjave saslušanih svjedoka, rekla je tužiteljka Marković, potkrepljuju to da je Elez bio pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS), te da je bio naoružan automatskom puškom. Pojedini svjedoci su tvrdili kako su Eleza vidjeli na mjestu suvozača u vozilu, a neki su za njegovo ime čuli tek od istražilaca Agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

Osvrćući se na svjedoke Odbrane, Marković je rekla da oni nisu imali neposredna saznanja o događaju te da su neki od njih bili Elezovi saborci.

Prema navodima optužnice, Elez je sa još jednom osobom, kao pripadnik Vojske Republike Srpske, u junu 1992. u Miljevini priveo četiri osobe i Ladom Niva odvezli ih na lokalitet Mitrinog vrela, gdje su ih pucanjem iz vatrenog oružja i ubili. Jedan od ubijenih civila bio je maloljetan.

Tvrdnje odbrane

Branilac Slaviša Prodanović je kazao da ne spori da se događaj zbio na način kako je to opisano u optužnici, ali da je Odbrana sve vrijeme osporavala učešće Ilije Eleza u događaju.

Zatražio je da Elez bude oslobođen svih optužbi te podsjetio da je Okružno javno tužilaštvo u Trebinju 2022. godine donijelo odluku o obustavi istrage, zbog nedostatka pouzdanih dokaza. Istraga je, prema riječima branioca, nastavljena nakon što je tako odlučilo Republičko javno tužilaštvo.

Prodanović je citirao dijelove iz rješenja o obustavi istrage, a naglasio je dio u kome je navedeno da niti jedan svjedok nije vidio čin ubistva, već su ili vidjeli tijela ili samo čuli da se ubistvo desilo.

Skrenuo je pažnju na još jedan, kako je naveo, proceduralni propust, da je u optužnici navedena jedinstvena radnja izvršenja za oba saizvršioca te da nije opisano pojedinačno šta je odgovornost Ilije Eleza, a šta drugog učesnika u događaju.

Odbrana je ustvrdila da su tokom postupka dokazali da u spornom periodu Elez nije bio pripadnik VRS-a te da nije mogao imati naoružanje ni uniformu, kako su tvrdili pojedini svjedoci Tužilaštva.

Iskaz svjedoka

Podsjetio je na iskaz jednog svjedoka koji je ispričao kako mu je Neđo Golubović, inače rođak optuženog, priznao da je ubio četvoricu civila i da je to uradio sam.

Takođe je rekao da je nekoliko svjedoka za učešće Ilije Eleza u ovom događaju prvi put čulo tek od istražilaca SIPA-e, a za neke je izrazio sumnju da su ranije dogovarali svjedočenja.

Na kraju je Prodanović rekao je da Ilija Elez u spornom periodu uopšte nije bio u Miljevini, kao i da je vozački ispit položio tek 2006. godine, pa 1992. nije ni mogao da upravlja automobilom.

Sudskom vijeću se na kraju obratio optuženi i rekao da prihvata braniočevo izlaganje.

”Da sam ja to uradio, ne bi se oni rukovali sa mnom, već bi okretali glavu”, zaključio je optuženi Elez.

Izricanje presude je zakazano za ponedjeljak, 15. decembar.