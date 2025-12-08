Soreka: Današnja neuspješna sjednica Vijeća ministara još je jedna propuštena prilika za BiH

- Današnja neuspješna sjednica Vijeća ministara još je jedna propuštena prilika za BiH da napravi korak ka budućnosti u EU. Stav EU je jasan – želimo da BiH postane dio naše Unije. Ali da bi se to dogodilo, BiH mora ispuniti potrebne kriterijume. Ne možemo željeti članstvo u EU za ovu zemlju više nego što to žele njene vlasti - rekao je Soreka.

On je upozorio da prozor za napredak BiH na putu ka EU možda neće postojati zauvijek.

- Pozivamo političke aktere da se usmjere na ispunjavanje preostalih koraka, uključujući usvajanje Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i Zakona o sudovima u skladu s evropskim standardima, kao i imenovanje glavnog pregovarača i pregovaračkog tima koji može predstavljati zemlju jednim glasom. Većina građana BiH širom zemlje želi budućnost u EU. Taj cilj može postati stvarnost samo uz političku volju - napisao je on na X.