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ŠEF DELEGACIJE EU U BIH

Soreka: Današnja neuspješna sjednica Vijeća ministara još je jedna propuštena prilika za BiH

On je upozorio da prozor za napredak BiH na putu ka EU možda neće postojati zauvijek

Soreka: Još jedna propuštena prilika. Harun Muminović/FENA

M. Až.

8.12.2025

Luiđi Soreka, šef Delegacije EU, oglasio se povodom neusvajanja evropskih zakona na današnjoj sjednici Vijeća ministara BiH.

- Današnja neuspješna sjednica Vijeća ministara još je jedna propuštena prilika za BiH da napravi korak ka budućnosti u EU. Stav EU je jasan – želimo da BiH postane dio naše Unije. Ali da bi se to dogodilo, BiH mora ispuniti potrebne kriterijume. Ne možemo željeti članstvo u EU za ovu zemlju više nego što to žele njene vlasti - rekao je Soreka.

On je upozorio da prozor za napredak BiH na putu ka EU možda neće postojati zauvijek.

- Pozivamo političke aktere da se usmjere na ispunjavanje preostalih koraka, uključujući usvajanje Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i Zakona o sudovima u skladu s evropskim standardima, kao i imenovanje glavnog pregovarača i pregovaračkog tima koji može predstavljati zemlju jednim glasom. Većina građana BiH širom zemlje želi budućnost u EU. Taj cilj može postati stvarnost samo uz političku volju - napisao je on na X.

# VIJEĆE MINISTARA BIH
# EU
# BIH
# LUIGI SORECA
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