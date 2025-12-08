Šehić: Najvažnije da izborni rezultati odgovaraju izbornoj volji građana birača

Pravni ekspert, nekadašnji član CIK-a BiH i predsjednik Strateškog odbora Koalicije „Pod lupom“ Vehid Šehić u svom komentaru za „Avaz“ nakon odluke CIK-a kazao je da je, kada su izbori u pitanju, najvažnije da izborni rezultati odgovaraju izbornoj volji građana birača.

Odluka je donesena na osnovu izvještaja kontrole izbornih rezultata i na osnovu prijava, a utvrđeno je da na izvjesnom broju biračkih mjesta ima nepravilnosti koje se trebaju otkloniti.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) donijela je novu naredbu za ponovno brojanje glasačkih listića na 51 biračkom mjesto i to 34 mjesta u Zvorniku, sedam u Laktašima, osam u Doboju te po jedno u Ugljeviku i Loparama.

- Nažalost, mi imamo kontaminiran izborni proces dugo godina tako da građani gube povjerenje u same izbore i zadatak je svih nas da izvršimo pritisak da se izbori moraju održavati u sasvim drugačijoj atmosferi i bez straha da slobodno svako izrazi svoju izbornu volju - rekao je Šehić.

Podsjetio je da CIK u skladu sa Zakonom odlučuje o prigovoru političkih stranaka , kao i da je dužna da donese odluku o ponovnom brojanju ako sama kontrolnim unosom podataka sa biračkih mjesta uvidi neke nepravilnosti.

- Istina, to sve produžava period u kojem CIK treba da donese odluku o konačnim i službenim rezultatima izbora, ali njen je zadatak da učini sve da rezultati odgovaraju izbornoj volji birača, a da na svim biračkim mjestima gdje postoji osnov sumnje da su kršeni Izborni zakon i provedbeni akti, to provjeri i da na osnovu toga donese konačnu odluku na osnovu činjenica - istakao je Šehić.

Kada su u pitanju prigovori političkih stranaka, napomenuo je, ako su nezadovoljni odlukom CIK-a, oni se mogu žaliti Sudu BiH koji u roku od tri dana mora donijeti svoju konačnu odluku.

- Cijeli proces treba što prije završiti, jer je rok za utvrđivanje konačnih rezultata izbora, kada je riječ o redovnim, 30 dana nakon održanih izbora.Očekujem da će i u ovom slučaju CIK završiti posao u zakonom predviđenom roku - naveo je Šehić.

Podsjetimo, prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske održani su 23. novembra.

Prema, posljednjim preliminarnim, nezvaničnim i nekompletnim rezultatima koje je objavila CIK BiH , Siniša Karan, kandidat SNSD, osvojio je 221.836 glasova ili 50,39 posto, dok je kandidat SDS-a Brаnkо Blаnušа, dobio povjerenje 212.278 glasača ili 48,22 posto.